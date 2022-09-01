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01/09/2022

巴菲特是否「貪舊棄新」抑或「人棄我取」？

#比亞迪 #巴菲特 #舊能源 #新能源 #中石油 #巴郡
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　在環球加息陰霾下，聯儲局的潛在鷹派加息步伐，對資本市場中高估值股份形成一定的調整壓力，美國股神巴菲特近期賣出「新能源」比亞迪（01211），卻買入「舊能源」西方石油的操作，的確引起環球市場投資者的高度關注。

 

（iStock）

 

　　筆者早前接受內地第一財經訪問，朋友稱之為「貪舊棄新」的投資邏輯，完全跟內地絕大多數公募基金抱團新能源的投資邏輯完全不一樣。在某程度上，傳遞了一些價值投資的獨特信號，就是對部分投資者而言，新能源板塊估值或許過高。在聯儲局加息背景下，這些高估值板塊面對較大的調整壓力。與此同時，在經歷多年的整固後，傳統能源產業完成板塊洗牌，市場集中度提升，而利潤亦有較大機會持續向好，巴菲特的這種投資取態分體現了「人棄我取」的策略。在2008年，巴菲特以每股8港元買入比亞迪，若再疊加十多年的分紅，持股約十四年，巴菲特收益達40倍。

 

　　巴菲特對傳統石油股一直情有獨鍾，自2003年開始買入，直至2007年套現中國石油（00857），獲利大約7倍。以此案例來看，巴菲特對傳統能源的把握一直十分精準。至於巴菲特持續買入傳統能源個股，或反映出傳統能源依然存在未來的長期剛性需求，特別是限制投資後，市場領導企業集中度明顯提升，促使財務數據持續改善，整體估值水位亦同步顯著提升。

 

　　另外，目前中美經濟周期並不完全同步，而且美股處於高位，在加息下，最終仍將迎來終極調整，而新經濟類別所受影響一般比較大，傳統產業（包括能源）所受影響不一，巴菲特是沿用傳統投資思維。目前，中國是以新經濟（可持續發展的綠色經濟）拉動國家經濟長遠發展，美國的情況並不一樣。

 

　　窺探巴菲特的持股策略，參考8月15日巴菲特旗下的巴郡公司披露了今年第二季度底的持倉報告。內容顯示今年第二季度中，巴郡減持了4家股票，包括房地產投資信託STORE Capital、通用汽車、零售商克羅格以及美國合眾銀行，同時，清倉了通訊運營商威瑞森和藥品特許投資商Royalty Pharma。巴郡繼續增加對第一重倉股蘋果的持倉，共買入390萬股蘋果股票，持倉規模增加0.4%，總共佔了巴郡投資組合的40%左右。除了蘋果，巴郡還增持了西方石油、雪佛龍、遊戲公司動視暴雪、藥物批發商麥卡遜、化工巨頭塞拉尼斯、保險公司Markel、派拉蒙環球和金融服務公司Ally等8家股票，新舊經濟股份並存，值得投資者的關注及參考。

 

 

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