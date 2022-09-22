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22/09/2022

超級央行周來襲

#加息 #聯儲局 #央行 #資本市場
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　美元作為環球貿易和金融中的主要貨幣，其匯率的波動具有廣泛的影響。歐元、日圓和英鎊對美元的匯率目前均已跌至幾十年來的最低點。

 

　　一如預期，美國聯儲局加息75點子，再度強化美元匯率，導致其他國家及地區貨幣急劇波動。筆者今日接受多家央媒及財經媒體的訪問，研判相關趨勢。始終，美元作為環球貿易和金融中的主要貨幣，其匯率的波動具有廣泛的影響。歐元、日圓和英鎊對美元的匯率目前均已跌至幾十年來的最低點。上周，人民幣兌美元跌破7.0關口，同時，不少新興市場的貨幣一度遭受重創：埃及埃鎊跌18%，匈牙利福林跌20%，南非蘭特跌9.4%。而近期環球央行會議特別多，可謂「超級央行周」來襲，投資市場必須密切關注。

 

（iStock）

 

　　聯儲局加息對環球央行造成巨大壓力，首先、瑞典打響超級央行周「第一槍」，三十年來首次加息100個基點。瑞士央行的這一舉動對環球央行吹響「鷹聲」號角，亦反映出匯率將呈現更為傾斜性的趨勢。

 

　　此前，在9月8日的歐洲央行會議上，歐洲央行行長拉加德對歐元今年下跌12%表示擔憂，稱這「加劇了通脹壓力」，並暗示將採取更激進的政策立場，預計利率將升至2.5%。對於美國之外的發達經濟體，均需要應對息率及匯率帶來的巨大影響。

 

　　美國財政部長耶倫承認，美元升值可能給新興經濟體帶來挑戰，尤其是那些擁有大量美元債務的經濟體。新興市場的央行也採取了更緊縮的措施來控制其貨幣和債券的貶值。阿根廷上周將利率上調至75%，以遏制不斷上升的通貨膨脹，並捍衛比索。加納上個月也出乎意料地將利率提高到22%，但其貨幣仍在持續貶值。新興經濟體能否應對美元升值，避免貨幣貶值，僅能同步加息應對以避免資金外流。不過，中長線而言，經濟體必須固本培元，紮實自身定位經濟體的發展，避免過度依賴美元。

 

　　無論如何，美國聯邦儲備局是次加息，與市場預期原則上是一致的。深層次看，目前投資市場是擔心環球經濟出現滯漲的情況。因供給側的不暢順，導致物價高企，而通脹因素亦導致美國官員對未來加息趨勢的言論呈現鷹派，代表未來加息壓力將不斷加快。

 

　　一系列因素對全球資本市場流動性領域，有著一定的衝擊，特別是風險資產、企業的經營成本、投資者成本均存在上揚壓力。作為循環因素，環球資本市場肯定會受到影響。若然資金全面單向流入美元資產，將會加劇環球資本市場、匯率市場、貨幣市場呈現震盪。筆者建議投資者在市場震蕩中，必需持盈保泰，在經濟不明朗的浪潮中，提高警惕，以應對市場的風浪。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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