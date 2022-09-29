人民幣匯率會呈現趨勢性貶值嗎？昨日（28日）離岸人民幣兌美元匯率跌破7.20，穿越上次貶值的最低記錄。自3月份後，人民幣匯率轉弱，既有內地經濟的挑戰因素，亦有美元持續升值的考量。

作宏觀評估，自年初開始，美元指數上升近兩成，而人民幣兌美元下跌近11.5%，反映出其實人民幣兌換其他主要貨幣是明顯升值的。從深層次出發，今年的人民幣貶值主要源自被動式貶值，與此前2015至2016年及2018至2019年兩輪周期並不一樣。

面對新的國際形勢，人民幣匯率兌換美元仍有轉弱的空間。首先、中美經濟基本面狀況不一，將導致兩國息差倒掛的狀況維持一段時候。內地目前處於「低通脹、低增長」的環境，貨幣政策還將維持相對寬鬆的定調。相反，美國經濟看似仍存韌性，且面對較大及持續的通脹壓力，故此聯儲局利率政策在年內很難逆轉。目前，中美兩國息差倒掛，幅度更超過130基點，預計仍會持續較長的時間，幅度更可能進一步擴大。

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另外，從外貿角度看，內地出口開始呈現轉弱，儘管在年內仍存若干韌性，未至於崩塌式下調，但增長速度將下降，亦同步影響人民幣的優勢。

縱觀環球外匯市場趨勢，在今年底或明年初，因地緣因素，歐洲能源危機將明顯惡化，或將刺激美元指數呈現新高，屆時或才是本輪美元的高位。觀察市場觀點，這個高位可能達120。若美元進一步升值，人民幣仍將受壓。至於人行會否干預市場，維持人民幣匯率穩定？投資者必須理解，對比人民幣對美元匯率和人民幣對一籃子貨幣的匯率，在此前兩輪人民幣貶值周期中，人民幣不單是對美元貶值，對一籃子貨幣亦同步貶值。不過，目前人民幣對美元的確是大幅貶值，但對一籃子貨幣並沒有明顯貶值，甚至對主要流通貨幣還在升值。若然人行採取強力手段干預匯率、遏制人民幣對美元貶值，在美元進一步轉強的背景下，人民幣將同步對所有非美元貨幣升值。目前，內地經濟和出口均受壓，直接干預匯率的成本高、且功效不大。

針對人民幣匯率走勢，筆者認為應該摒棄死線或關口思維。從中長線角度出發，人民幣並無持續大幅貶值的挑戰，壓力只在短線。假設在趨勢發展上，人民幣兌換非美元貨幣的匯率維持平穩，未來人民幣貶值的幅度將接近與美元升值的幅度。假設美元在歐洲能源危機一擊下能拉上至120，估計在目前的環境下（7.2），人民幣仍將有5%左右的貶值空間。當然，黑天鵝事件隨時會出現，而地緣因素亦有極其微妙的影響，屆時風險將較難評估。