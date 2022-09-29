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29/09/2022

人民幣會貶值多少？

#人民幣 #外匯
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　人民幣匯率會呈現趨勢性貶值嗎？昨日（28日）離岸人民幣兌美元匯率跌破7.20，穿越上次貶值的最低記錄。自3月份後，人民幣匯率轉弱，既有內地經濟的挑戰因素，亦有美元持續升值的考量。

 

　　作宏觀評估，自年初開始，美元指數上升近兩成，而人民幣兌美元下跌近11.5%，反映出其實人民幣兌換其他主要貨幣是明顯升值的。從深層次出發，今年的人民幣貶值主要源自被動式貶值，與此前2015至2016年及2018至2019年兩輪周期並不一樣。

 

　　面對新的國際形勢，人民幣匯率兌換美元仍有轉弱的空間。首先、中美經濟基本面狀況不一，將導致兩國息差倒掛的狀況維持一段時候。內地目前處於「低通脹、低增長」的環境，貨幣政策還將維持相對寬鬆的定調。相反，美國經濟看似仍存韌性，且面對較大及持續的通脹壓力，故此聯儲局利率政策在年內很難逆轉。目前，中美兩國息差倒掛，幅度更超過130基點，預計仍會持續較長的時間，幅度更可能進一步擴大。

 

（iStock）

 

　　另外，從外貿角度看，內地出口開始呈現轉弱，儘管在年內仍存若干韌性，未至於崩塌式下調，但增長速度將下降，亦同步影響人民幣的優勢。

 

　　縱觀環球外匯市場趨勢，在今年底或明年初，因地緣因素，歐洲能源危機將明顯惡化，或將刺激美元指數呈現新高，屆時或才是本輪美元的高位。觀察市場觀點，這個高位可能達120。若美元進一步升值，人民幣仍將受壓。至於人行會否干預市場，維持人民幣匯率穩定？投資者必須理解，對比人民幣對美元匯率和人民幣對一籃子貨幣的匯率，在此前兩輪人民幣貶值周期中，人民幣不單是對美元貶值，對一籃子貨幣亦同步貶值。不過，目前人民幣對美元的確是大幅貶值，但對一籃子貨幣並沒有明顯貶值，甚至對主要流通貨幣還在升值。若然人行採取強力手段干預匯率、遏制人民幣對美元貶值，在美元進一步轉強的背景下，人民幣將同步對所有非美元貨幣升值。目前，內地經濟和出口均受壓，直接干預匯率的成本高、且功效不大。

 

　　針對人民幣匯率走勢，筆者認為應該摒棄死線或關口思維。從中長線角度出發，人民幣並無持續大幅貶值的挑戰，壓力只在短線。假設在趨勢發展上，人民幣兌換非美元貨幣的匯率維持平穩，未來人民幣貶值的幅度將接近與美元升值的幅度。假設美元在歐洲能源危機一擊下能拉上至120，估計在目前的環境下（7.2），人民幣仍將有5%左右的貶值空間。當然，黑天鵝事件隨時會出現，而地緣因素亦有極其微妙的影響，屆時風險將較難評估。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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