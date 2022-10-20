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20/10/2022

內地經濟五大特徵，仍存減息機會

#中國經濟 #減息
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　目前環球息率依然存在不確定性，但內地流動性政策仍寬鬆。當中，筆者認為投資市場需要留意內地經濟的五項特徵，以判斷未來的潛在減息空間。

 

　　特徵一、目前內地疫情發展仍存若干不確定性，不過，對消費市場的負面影響力正在逐漸減弱。

 

　　特徵二、內房面對困難仍大，但正面及積極因素開始積累。

 

　　特徵三、內地出口增長速度存在回落壓力，但優勢及結構性亮點仍存在。

 

　　特徵四、基建高速增長，實體建設仍在增量中。當中，財政資金支持基建力度持續邊際增加，實體建設進程明顯加快。

 

　　特徵五、製造業投資韌性延續，持續提升核心競爭力，政府正加大對關鍵技術及核心零部件的投入，經濟轉型升級在加速展開，製造業投資仍屬核心。

 

（黃燕明攝）

 

　　從宏觀布局上，在目前的背景下，內地減息機會依然存在。估計目前至明年2月前，內地豬價仍處於上升的軌道上，但9月份即開始政府投放豬肉儲備，反映了國家穩物價的政策導向，估計第四季度CPI同比升幅仍能控制在3%以下。

 

　　不能否認，目前內地融資需求尚未全面改善，相反居民存款卻明顯增長，故此，政策利率有必要進一步降低。內地8月份社會融資增長速度為10.5%，較去年底只是提聲了0.2個百分點。1至8月居民新增存款的增長速度卻達到33%，反映目前內地政策利率仍未降低到可以有效刺激經濟的水準。近期，內地多家國有大銀行下調存款利率，是今年內第二次出現的銀行集體下調存款利率，為後續LPR的降低創造空間。

 

　　站在外匯市場角度，因中美兩國貨幣政策逆向、再添加經濟壓力的原因，離岸人民幣近期受到一定的壓力。隨著內地經濟基本面逐漸企穩和市場對聯儲局加息預期的逐步消化，人民幣匯率最終將會回穩。同時，人行近期加大了對外匯市場的干預，因內地存在若干外匯管制安排，人民幣匯率並不存在長期貶值的基礎，讓中國能實施相對獨立的貨幣政策空間。

 

　　在內地宏觀領域，針對貨幣政策周期、經濟增長、以及通脹環境，其實與2018年較為類似，但市場目前已經消化不少不利因素，如聯儲局加息周期，人民幣匯率貶值壓力、經濟前景挑戰，以及豬周期上升階段等等。隨著內地經濟逐漸回穩，市場已經消化不少不利因素，與此同時，有利的因素亦在逐漸積累當中。故此，投資者不應過於悲觀。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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