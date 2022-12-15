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15/12/2022

美國何時才會減息？

#聯儲局 #美國加息 #減息
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　縱觀聯儲局加息步伐會否轉向，需要留意三大核心。首先是觀察放慢加息步伐、第二是何時停止加息，最終則是何時開始減息。

 

（iStock）

 

　　目前，加息節奏放慢，觀測早前的點陣圖，可見聯儲局官員對明年利率終值的預測中位數或向上修訂為5.0%（9月為4.6%），但對後年的預測維持在3.9%（減息100個基點），大後年則為2.9%（再減息100個基點）。那麼何時停止加息？主要涉及兩種考慮：

 

　　考慮一、若然就業和通脹數據的波動性仍高，聯儲局在3月議息會議上才能全盤掌握此前三個月的數據。假設就業增長持續放慢（月均新增非農就業不足30萬人）和通脹的趨勢性向下，3月份有可能直接停止加息，而在2月份則暫不會提前釋放停止加息的信號。

 

　　考慮二：若然明年1月份公布的本月的相關數據，新增非農就業超過30萬人、同時通脹再度回升，聯儲局或將在2月會議上再次加息50個基點。若然3月議息會議前，數據顯示明年1月和2月新增非農就業人數均值超20萬，通脹回落呈現停滯，聯儲局在明年3月份至第二季度期間內，有可能維持加息25個基點。

 

　　始終，若要分析減息的時點，核心始終為通脹以及回落速度。假設明年底美國核心CPI回落至3.0%，而CPI能回落至2.8%，估計減息的最早節點為明年第四季度。不過，仍需要考慮明年第二季度美國會否陷入溫和衰退，這對利率政策有一定的影響。

 

　　另外，需要考慮中國經濟因素，在防疫政策優化下，中國經濟的重啟或將推高油價，導致美國通脹的下跌速度放慢，若然明年下半年油價逐步回升到每桶100美元，將刺激美國的通脹水平，導致聯儲局減息的轉向更難執行。屆時，需要等待至2024年才能落實減息。故此，不能忽略通脹上升的風險影響。

 

　　無論如何，加息幅度放慢，有助市場放鬆此前較為繃緊的投資情緒，對後續貨幣政策的期盼亦有助提升投資意欲。不過，加息減速並不等於貨幣政策緊縮週期的正式結束，始終涉及經濟下滑的風險因素，市場將出現兩極因素的判斷。

 

　　參考歷史上減息加速的例子，在上世紀的1994年至1995年期間，首先呈現1994年11月加息75個基點，其後在1995年2月聯儲局選擇減速加息至50個基點，其後便暫停加息。不過，最終是在1995年7月才開始減息。故此，從信號開始發出，需要經歷近半年才能逆轉息率政策，投資者需要有一定的心理準備。

 

 

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