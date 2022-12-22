日本債息上揚對中國的啟示

日本中央銀行乘搭上今年加息的尾班車，在聯儲局剛剛放慢加息節奏的時刻， 日本央行卻意外宣佈擴大國債利率波動的區間，實質效果等同加息， 日債利率可以上升到更高的水平，屬日本社會融資利率的重要基準，究竟這對於環球經濟和市場有甚麼影響？

若作分類分析，這次日債加息，對債市影響大於股市， 對歐美市場影響大於新興市場。 重倉美國是日本對外投資最大的特點， 按日本對外投資的分布情況來看， 債券投資大於權益投資，其中權益資產主要集中在美國，債券投資則更加分散， 除了美國還有歐洲主要國家。需要留意，日本對歐美之外的市場投資規模較小，而且更青睞權益， 以全球最大的養老金日本 GPIF 為例，去年其在內地的投資約 16 萬億日元， 基本上全為權益。

觀察資金流動方向， 日本收益率曲線控制政策（YCC）政策對於中國市場的直接影響相對有限。因目前臨近年底， YCC的調整將影響環球流動性，對若干市場造成影響。對中國資本市場而言，港股所受影響大於A股。 這次日本 YCC 調整選擇的時點尤其特別， 因年底不同國家經濟政策的考核的原因，環球金融機構在臨年底前通常傾向控制甚至適當縮減資產負債規模，造成資金面較為緊張的型態。日債加息，更加影響流動性。

今年因地緣政治形勢緊張，疊加聯儲局加速緊縮政策， 導致環球流動性整體持續惡化， YCC的變化將短暫加劇劣勢環境。這也是日本央行需要額外擴大月度國債購買規模的主要考量之一，以作對沖。

除了市場領域的考量之外，另外一個核心考量是「通脹」。由於商品價格大升、 日圓匯率大幅貶值， 日本國內通脹大幅飆升。單在十月已經升至 3.7%，上一次出現同樣的情況，已經是三十多年前的1991年。當中，日本疫情在 3 月逐步上揚， 在8月份確診數字達到高峰， 與此同時，日本CPI 環比開始明顯加速， 在10 月季調環比增長達0.6%， 創下自2014 年4月後的新高。在過去一段時間，日本央行一直秉持貨幣保持寬鬆的環境然而，在年底前日本央行卻突然改弦易張，或涉及日本通脹加速上升的影響。

對於內地而言，目前通脹尚未構成問題，不過，在疫情優化後，確診數字亦同步上揚。故此，內地通脹環比加速也是較大機會出現的狀況，人民銀行屆時定必擬訂政策以作應對。這次日本央行的超預期舉動，可謂屬一場重要的預警，不可不防。