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12/01/2023

疫情防控續優化，穩增長效應顯現

#中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　筆者日前接受央視新聞訪問，談到2023年中國投資市場進入一個全新的年代。在此，特別與讀者分享報告觀點。隨著內地疫情防控政策優化、穩增長政策效應顯現，環球投資者對內地經濟的復甦預期不斷增強。今年開年至今的數個交易日，內地匯市、股市表現強勁，海外「真金白銀」正在加速流向內地資產。

 

　　從去年底到今年開年至今，人民幣匯率走出了一波反彈回升行情。整體而言，是由內地經濟基本面和環球形勢、供需情況等內外部因素共同驅動。內地經濟形勢的變化對人民幣匯率帶來的支撐作用，經濟基本面仍然是較為穩固，工業體系完整，產業鏈供應鏈依然穩定，中國產品具備環球競爭力。在此基礎上，一系列因素增強市場信心和改善經濟增長前景。

 

　　去年底以來，人民幣匯率大幅反彈，境外資本流入持續增長，充分反映了環球金融市場堅定看好內地經濟發展，對物價等經濟基本面充滿信心。中長期看，人民幣匯率會保持雙向波動，整體上將持續強勢。早前，面對外部衝擊的時候，人民幣突顯韌性，外匯市場運行穩健，為經濟發展提供了良好的外部環境。

 

　　不僅是匯率市場，在經濟復甦預期的支撐下，環球投資者對人民幣資產表現出極大熱情。不僅在A股市場，放眼海外市場，中國概念同樣受到熱捧。去年聯儲局持續加息，今年預計將進入加息周期尾聲，這為資金流入新興市場創造了積極條件。經濟復甦速度加快，再配合積極的財政政策和穩健的貨幣政策，令投資者對今年內地的經濟增長趨向樂觀。

 

　　在去年，境內外資本市場互聯互通、管道拓寬的步伐也繼續穩步推進。隨著A股環球化程度不斷推進，環球投資者對內地資產的關注度不斷提升，經過指數比重的多輪提升。

 

　　今年對環球投資者而言，都是環球流動的年度，人流、物流、資金流的流動，會帶來更多新的機遇。不少研究機構也將「中國概念」納入年度投資關鍵詞。

 

　　在內地經濟運行穩中向好的背景下，人民幣資產持續獲得外資青睞，內地在金融開放方面的眾多舉措，也讓外資機構的在華投資便捷程度不斷提升，許多外資機構正在加速在內地的投資布局。近期，不少外資機構紛紛上調對內地今年經濟增長預期。

 

　　世界銀行在最新一期中國經濟簡報中表示，中國的財政政策空間充足，特別是在中央層面，能夠支持更加強勁的經濟復甦。今年環球經濟將出現較弱的增長，幾乎所有主要經濟體都預計將進入一個低迷的商業周期，與目前內地所看到的情況形成鮮明對比，預期中央政府將繼續通過財政政策支持和鞏固復甦。這將有助於推動基礎設施投資，零售業、旅遊業、酒店業、服務業等領域都有很大的復甦潛力。

 

（資料圖片）

 

　　中國持續優化疫情防控措施，將釋放消費潛力，促進經濟發展。國際貨幣基金組織（IMF）表示今年世界將面臨比過去12個月「更艱難」的一年，主要原因是歐美等主要發達經濟體的經濟活動在同時放緩。不過，未來一年，中國經濟將穩步增長，成為世界經濟最大的積極因素。國際貨幣基金組織（IMF）預計內地的經濟表現將會逐步上升到一個比較高的水準，在今年底的時候會比年初更加強勁。環球投資界在今年將更多目光投向中國市場，期待回穩向上的中國經濟將給予環球經濟注入更多的新動力。

 

 

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