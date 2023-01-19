  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
中環人
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

19/01/2023

人口因素為兔年經濟帶來挑戰

#中國經濟 #人口負增長 #老齡化 #儲蓄率
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　參考最新數據，去年內地人口減少85萬，開始呈現負增長。不過，在短期內不必過分擔憂人口總量，參考聯合國預測國家人口數據，2035年有14億，2050年仍有13億。

 

　　分析相關影響，人口負增長會通過減少勞動供應和資本積累，減緩長期經濟增長速度。早前，「十四五規劃」中隱約提到2035年實現年均4.7%的增長，不能否認挑戰將會增加。在資本市場角度出發，需要留意人口負增長會加快老齡化，從而對經濟結構和資產價格造成一定的影響。

 

　　首先，人口減少將降低儲蓄率、投資率，提高消費率，改變內需中消費和投資的結構。此外，若過早去工業化，對產業結構影響較大。最後，養老支出將增加財政壓力，推高政府債務率，而資產價格或傾向於「長期低利率、股市低估值」。

 

（istock）

 

　　低出生率帶來人口負增長，涉及不同因素導致低出生率，首先是養育成本高，住房、教育等相關育兒成本上升，影響了生育行為，內地去年房價收入比為34.6，位居全球第四。另外，育齡婦女人口十年減少近6000萬，而晚婚、低結婚率和高離婚率亦存在影響。當然，疫情同樣帶來一定衝擊。

 

　　關於人口總量展望方面，如上文提到，聯合國預測2035年內地總人口在14億以上，2050年仍在13億以上。不過，估計其後跌幅將加速，將在2078年底左右跌穿10億。

 

　　人口負增長與老齡化將在不同領域影響經濟，內地老齡化存在若干特點，首先、老齡人口絕對數量龐大，超美歐日韓總和。其次、城鄉和不同地區老齡化差異大，東北、川渝、蘇滬等地老齡化較為嚴峻。與此同時，若干地區存在未富先老的問題，目前內地人均GDP水平約為美日韓在同等老齡化程度時的約四成。

 

　　人口負增長將會透過減少勞動供應，導致長期經濟增長速度放慢。勞動年齡人口數量及其佔比會直接減少，整體勞動參與率亦會下降，故此增長壓力增加，為達致目標，國家需要付出更大努力。

 

　　人口負增長及老齡化將降低儲蓄率，對於長期經濟增長而言，儲蓄反映著資本積累，長期增長的資本要素投入可能會減少，從而放慢經濟增長速度。另外，對內地經濟的需求結構而言，內需中消費對比投資的重要性上升。

 

　　此外，可能帶來「過早去工業化」：供應側，勞動成本上升、工業部門外遷；需求側，養老相關產業大多屬於服務業，服務消費的需求將超過商品消費，帶動產業結構調整。

 

　　最後，在投資及資本市場領域，資產價格有機會傾向「長期低利率、股市低估值」的狀況，若然長期經濟增長速度放慢或驅動利率較長時間低迷，資本市場市場的表現或有所壓力，低估值的狀態有機會出現。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多中環人文章

你可能感興趣

#中國經濟 #人口負增長 #老齡化 #儲蓄率

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk