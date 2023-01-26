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26/01/2023

兔年看人民幣走勢

#人民幣 #經濟復甦
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　在大年初五先向各位讀者拜年，恭祝各位兔年新年進步、身體健康、萬事如意、財源廣進！人民幣是兔年的重大投資主題，當中走勢更是不容忽視。

 

　　參考內地不同報告，自去年11月起人民幣明顯升值，近期北向資金大規模淨買入推升A股，主要受惠於內地政策及基本面改善預期。資本市場投資核心在於其後會否伴隨大規模國際資本流動，若形成資本流入、匯率升值、以及資本流入的循環，將帶來外來的流動性注入，利好資本市場。

 

　　縱觀不同因素，內地防疫政策優化、多輪重大會議釋放穩增長防風險信號，此外多層次維穩政策力度加強。與此同時，市場預期改善及美元轉弱等一系列影響，人民幣匯率開啓升值。今年1月18日收於6.76，較去年11月初的底部7.32累計升幅7.6%。1月份隨著經濟復甦、人流及資金流改善，推動正面預期，匯率走勢短期或有震盪，不過，第二季度起升值趨勢將得到進一步確認。隨著人民幣升值，人民幣資產價值提升，外資配置人民幣資產意願增強，資本流入更將提升人民幣匯率強勢。

 

（CNS）

 

　　人民幣匯率波動對於股票市場的最終影響在於資本流向，若然人民幣升值伴隨著資本顯著流入，就是資產價格重估邏輯，可能對股票估值形成正面影響。不過，若然貶值不伴隨著資本顯著流出，從外貿角度出發，反而有利改善出口經濟，有利中國整體經濟形勢。

 

　　縱觀今年走勢，美國經濟增長速度較大機會回落，相反內地處於疫後復甦期，環球經濟周期並不同步。始終，內地經濟具備韌性，將支撐人民幣匯率，強化資本流入，為內地金融市場注入額外流動性。

 

　　中長線而言，美元始終影響環球資本流動，國際資金長線流動與資本供應密切相關，新興市場的優勢在於人口以及資源，美國的優勢在於資本和科技。

 

　　過往三輪美元周期均大體上呈現7年升值，10年貶值的循環特徵，近期美元指數下跌速度超出市場預期，或與市場關注美元會否出現中長期貶值有關。在美元回軟、資本流出美國的流程中，中國在發展中國家中仍具備若干供應則優勢，成為吸引資本再次流入中國的正面因素，若然資本持續流入，將再次拉動人民幣匯率升值的正面循環。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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