美息上升是否已經到盡頭？

昨日，聯儲局公布全年首次聯邦公開市場委員會會議聲明，加息放慢至25個基點，但保留「持續加息」的字眼。這是聯儲局自去年3月後最小幅度的加息，不過仍符合近一個月的芝加哥商業交易所利率期貨市場預期。

值得關注的是，在經濟和政策描述部分，聯儲局在這次聲明中與去年12月相比並無太大變化，主要改動主要有三點：

1）通脹有所緩解

2）删除了俄烏相關因素，淡化為環球不確定性增加

3）在表述未來加息决策時，字眼有所弱化。

不能忽略的是，聯儲局仍保留了「持續加息」的措辭，暗示未來至少仍會加息一次，不會即時停止加息。不過，聯儲局承認通脹比預期回落得較快。整體而言，鮑威爾講話比市場預期更加「鴿派」，特別是在通脹方面，首次提到「通貨膨脹減緩（disinflation）」，不僅確定了壓抑通脹的進展，更多次提及未來通脹超預期下跌的機會，讓市場產生了一定的潛在减息預期。在經濟方面，聯儲局預期就業和經濟不會大幅降溫，對「軟著陸」有一定的信心，讓市場對金融環境較為放心。



（CNS資料圖片）

隨著美國通脹水平已經連續數月回歸至預期水平，美國政策利率同步已開始接近普遍認為到約5%的水平（達至足够限制性的水平），今年貨幣政策對資本市場的衝擊有望减弱。不過，投資市場仍需存有危機意識，始終，聯儲局在平衡「雙向風險」（緊縮過度和緊縮不足）的問題上存在一定的困難。未來一段時間，美國通脹會否持續回落？而軟著陸會否是終局，存在太多變數，的確有一定的不確定性。

作為總結，筆者認為這次聯儲局會議的定調較為「鴿派」，故此，估計在未來的一段時間內，投資者情緒仍能保持積極。不過，積極歸積極，不宜過於進取。需要留意的是，近期投資市場的預期或開始呈現過於樂觀（特別是針對美股市場），資本市場表現雖不俗，但隨著市場回歸經濟基本面以及業績因素，投資者的投資風格隨時有可能改變，不可不防。