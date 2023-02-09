港股能否順利發掘新「油」資？

在過去五年，港股市場一直在爭取中東「油」資，包括爭取沙特阿美赴港上市。在本周初，港交所（00388）與沙特證券交易所集團簽署合作備忘錄，筆者認為香港與沙烏地阿拉伯合作對雙方的互補性強，而俄烏事件後突顯美元資產風險增加，兩地交易所合作可吸引及倡導「油資」赴港。彼此合作將締造多贏局面，向環球市場突顯香港金融市場開拓環球新機遇的決心，亦象徵著疫後重新出發的起步點。

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筆者亦曾就此接受媒體訪問，金融業界普遍歡迎港交所與沙特證券交易所簽署合作備忘錄，這將有助港交所拓展擁有龐大資金的中東市場，充分發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，透過既有的互聯互通機制，有效地將內地與中東投資者和資金連接起來。對香港市場而言，由於兩地將有機會在金融科技、ESG、互掛上市等多方位合作，相信可進一步豐富本地的金融產品，明顯拉升市場交投量。

作為新發展佈局，港交所未來將與更多地區，如東南亞等新興經濟體的金融市場合作，協助內地和香港企業及資金「走出去」，進一步鞏固香港國際金融中心地位。這次兩地交易所簽訂合作備忘錄，展現兩地在合作發展上均有的誠意，而相關合作可謂是香港近年來在國際合作上的一大突破，彼此的互補性強，合作能帶來多贏局面，既有助沙特把龐大的資產多元化，也有助本地吸納到大量資金，刺激市場交投量，從而使港股能做大做強。更重要的是，兩地合作可推動人民幣國際化，這也是中國未來一個必須經過的歷程。

筆者相信港股市場亦希望未來能成功吸引沙特阿美來港上市，今次兩家交易所的合作規模宏大，絕非為了吸引一兩家沙特企業來港上市那麼簡單。事實上，中東資金一直有投資港股市場，不少本地大型IPO，過去都有著中東投資基金的身影，中東資金甚至是不少中資股的原始股東，中東資金對港股市場有一定的認識，屬港股的長線忠實投資者。

故此，中東資金對港股有高度的認識，不過，他們並無全方位投資於港股市場中，畢竟港股投資產品種類有所局限。港股資本市場亦需要加一把勁。在未來發展上，若干內資背景的上市公司將在港股市場中設立人民幣櫃台，將有助本地股市吸納國際性人民幣資金，筆者期望下一步，香港可以有更多國債掛牌，豐富本港上市的金融產品，吸引中東的「油資」可以在港股市場落地。