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09/02/2023

港股能否順利發掘新「油」資？

#沙特阿美 #港交所 #油資
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　在過去五年，港股市場一直在爭取中東「油」資，包括爭取沙特阿美赴港上市。在本周初，港交所（00388）與沙特證券交易所集團簽署合作備忘錄，筆者認為香港與沙烏地阿拉伯合作對雙方的互補性強，而俄烏事件後突顯美元資產風險增加，兩地交易所合作可吸引及倡導「油資」赴港。彼此合作將締造多贏局面，向環球市場突顯香港金融市場開拓環球新機遇的決心，亦象徵著疫後重新出發的起步點。

 

（istock）

 

　　筆者亦曾就此接受媒體訪問，金融業界普遍歡迎港交所與沙特證券交易所簽署合作備忘錄，這將有助港交所拓展擁有龐大資金的中東市場，充分發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，透過既有的互聯互通機制，有效地將內地與中東投資者和資金連接起來。對香港市場而言，由於兩地將有機會在金融科技、ESG、互掛上市等多方位合作，相信可進一步豐富本地的金融產品，明顯拉升市場交投量。

 

　　作為新發展佈局，港交所未來將與更多地區，如東南亞等新興經濟體的金融市場合作，協助內地和香港企業及資金「走出去」，進一步鞏固香港國際金融中心地位。這次兩地交易所簽訂合作備忘錄，展現兩地在合作發展上均有的誠意，而相關合作可謂是香港近年來在國際合作上的一大突破，彼此的互補性強，合作能帶來多贏局面，既有助沙特把龐大的資產多元化，也有助本地吸納到大量資金，刺激市場交投量，從而使港股能做大做強。更重要的是，兩地合作可推動人民幣國際化，這也是中國未來一個必須經過的歷程。

 

　　筆者相信港股市場亦希望未來能成功吸引沙特阿美來港上市，今次兩家交易所的合作規模宏大，絕非為了吸引一兩家沙特企業來港上市那麼簡單。事實上，中東資金一直有投資港股市場，不少本地大型IPO，過去都有著中東投資基金的身影，中東資金甚至是不少中資股的原始股東，中東資金對港股市場有一定的認識，屬港股的長線忠實投資者。

 

　　故此，中東資金對港股有高度的認識，不過，他們並無全方位投資於港股市場中，畢竟港股投資產品種類有所局限。港股資本市場亦需要加一把勁。在未來發展上，若干內資背景的上市公司將在港股市場中設立人民幣櫃台，將有助本地股市吸納國際性人民幣資金，筆者期望下一步，香港可以有更多國債掛牌，豐富本港上市的金融產品，吸引中東的「油資」可以在港股市場落地。

 

 

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