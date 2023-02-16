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16/02/2023

加息趨勢會否欲罷不能

#加息 #拆息 #港匯
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　資金流向影響資本市場表現，恒生指數在農曆新年後出現持續調整及整固，早前港元更再次觸及弱方保證，美元兌港元回到7.85水平，資金究竟是否持續流出？趨勢值得關注。在情人節當日，香港金融管理局在市場買入42.23億港元，再度捍衛聯繫匯率制度。這是香港金管局自去年11月以來，時隔三個月之後首次買入港元。

 

　　自去年11月開始，美國通脹環比中樞大幅下移，市場交易因應寬鬆預期，股債商品黃金等資產明顯上升。然而美國統計局上周修改了統計計算方法，CPI短期數據受到明顯影響。觀察環球趨勢，美國就業數據理想，隨著美元匯率再次轉強，港匯偏弱有可能維持一段時間。早前公布的美國1月份CPI數據，顯示了持續加息的可能性，一旦香港資金流出就會導致港元同業拆息上升並且拉高資金成本，將會對港股產生一定壓力。

 

（istock）

 

　　上一次金管局啟動入市干預的周期是在去年5月12日，隨後大約半年的事件內，大部分時間美元兌港元都緊貼7.85水平，金管局頻繁買入港元干預，直到11月開始港股反彈，11月初隨著美元指數回落，港元才重新轉強，但也沒有觸及7.75的強方保證。

 

　　不少業界朋友對此前的市場復甦預期比較樂觀，但現實是復甦需要更長周期，此外，仍存在不少細分行業數據不如預期，故而增加了短期環球資金重新調配及相關壓力。目前市場仍處於聯儲局加息周期，進一步加息將影響香港市場資金流和資產價格變化，預期3月、6月較大機會都加息25個基點。在此背景下，因聯儲局加息預期存在，在聯繫匯率機制下，若然香港被動加息，對港股不利。另外，最近部分本地券商暫停開設港美股賬戶，短期影響亦不能被忽視。不過，港股存在估值優勢，今年內地經濟復甦力度較大，有利拉動上市公司盈利空間。

 

　　始終，金管局干預外匯市場屬正常情況，港股在農曆新年前後創出反彈後新高，資金或有套利意圖而流出，會否導致金管局長期干預則需要繼續觀察利率走向，一般來說港元弱的時候，這種干預會比較明顯，資本市場也需要進一步整固。內地和香港的經濟基本面依然為復甦，但外圍波動的情況在所難免。

 

　　從聯繫匯率的邏輯判斷，若匯率持續貶值到了弱方保證的水平，聯儲局卻因通脹原因無法減息，港元利息亦將無法下調，港元拆借利率仍有機會再次被提高。隨著港元拆借利率上升，港元將從弱方保證上回升，港股隨即將會再次承壓。

 

 

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