內地投資市場關注新財政預算案

昨日（22日）筆者電話響個不停，主要是特區政府財政司司長陳茂波發布新一年度的財政預算案，內地投資者尤其關注。當中，來自中央台、鳳凰衛視、第一財經、證券時報等等的友人，分別與筆者進行討論。

筆者亦借此機會於讀者分享觀點，當中證券時報的報告尤其詳細。預算的主題為「穩中躍進、共拓繁榮新願景」，乃本屆政府第一份財政預算案，也是本港擺脫疫情困擾、恢復與內地及國際通關後的第一份財政預算案。為強化本港的定位，財政預算案在金融市場上著墨不少，包括進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍，研究為境外投資者提供更多風險管理產品，在港發行國債期貨，港交所（00388）將探討一系列優化交易機制的建議等。

儘管昨日港股大市總體下跌，但涉及的本地股表現理想，反映市場對此認受性不錯。作為基礎，本港仍擁有不少優勢，特別作為領先的人民幣離岸中心，將繼續領導國際市場的人民幣資金管理及投資，並助力人民幣國際化。在互聯互通渠道下，港股通正探索提供人民幣櫃台，港交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算。內地和香港相關機構一直緊密合作擴展互聯互通機制，全速落實有關措施，未來會繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍，亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，為本地資本市場持續注入新動力。

本地立法會已於今年1月通過法例，豁免雙櫃台證券市場莊家特定交易的印花稅。港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，配合本地發行人設立人民幣交易櫃台，以推動人民幣證券在港的發行及交易。港交所將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。另一方面，經咨詢市場後，港交所將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並進行市場咨詢。

與此同時，本地監管機構將探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，政府將對《公司條例》作出修改。政府財政預算案中為進一步鞏固本港作為國際金融中心的地位而提出的各項措施，包括繼續擴展互聯互通機制，推出新的優惠措施以吸引更多家族辦公室落戶本港，以及制訂措施支持資產及財富管理業的發展。關於支持關於推動數字化經濟發展和成立虛擬資產發展專責小組的建議，監管機構最近就適用於虛擬資產交易平台的建議監管規定，亦展開公眾咨詢。

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財政預算案中提出多項進一步提升香港作為國際金融中心地位的舉措，為港交所繼續推廣香港市場的獨特優勢及作為東西方超級聯繫人的角色奠下重要基礎。預算案為香港長遠競爭力提供較為清晰路線圖，尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。上周特區政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。

在節能環保領域，香港將於內地及國際市場進一步接軌，當中涉及推動綠色金融應用與創新的措施，此舉讓綠色項目在傳統融資渠道以外，透過金融創新靈活地獲取資金。在綠色認證及國際標準銜接、人才培訓，以及加強與大灣區其他城市及國際市場的交流和合作等方面，進一步發揮國際金融中心的優勢，強化香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地位。

香港仍是充滿機遇，值得大家的珍惜及重視。