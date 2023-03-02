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02/03/2023

兩會前的樂觀情緒

#兩會 #中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　內地在周初公布宏觀前瞻性數據，明顯高於預期，其後A股及港股一度大幅飆升，港股重上兩萬點的水平。不能否認，內地經濟復甦進一步確認，港股亦迎來大幅反彈。參考國家統計局3月1日發布的數據顯示，2月份内地製造業採購經理指數（PMI）為52.6%，較上月上升2.5個百分點，連續2個月明顯上升，為近幾年的新高。與此同時，兩會臨近，兩會行情某程度上亦產生正面的情緒。

 

　　自今年初開始，市場上落波動。港股走勢受兩大因素影響，一方為內地經濟復甦節奏，另一方為聯儲局加息預期變化。從1月底開始，後一因素佔上風，美國加息預期重新升溫導致恒生指數明顯調整。在2月中前後，美元指數反彈，港元更一度再次觸碰弱方兌換保證的水平。

 

 （資料圖片）

 

　　隨著數據顯示內地經濟復甦較為明確，港股在本月初開始明顯反彈，內地PMI數據比市場預期強，拉升了市場氣氛，而中資電訊類股份有新產品拉動了科技股反彈，投資者也對業績有正面預期。不過，未來利率變動因素依然是不確定因素，投資者在樂觀情緒中，對此還是不能忽略。

 

　　對近期港股調整，美債利率上升為主要考慮因素之一，負面情緒始終會逐步被消化。目前，內地防疫政策不斷優化，疊加「擴內需」政策，某程度上可提振消費意願，支持消費的提振，有利消費者信心指數從低位回升。待企業盈利復甦的預期確定後，再隨著内地經濟同步復甦，港股仍存樂觀預期。

 

　　從布局上，內地亦有不少報告，當中較值得關注的是兩會三大投資方向。首先、穩增長概念，當中涉及地產龍頭及地產銷售竣工鏈（家電及家具）。第二方向為疫情防控優化放鬆「擴內需」概念，當中涉及可選消費（黃金珠寶、服飾等）、必選消費（飲料及超市）、醫療保健（醫療服務、器械及創新藥）。最後一個方向是「重建」以及海外流動性改善的改變，當中涉及互聯網平台經濟類別。

 

　　筆者估計在兩會後，一系列政策將陸續釋放，而内地第一季度經濟在信貸投放的帶動下有望實質性回暖，兩會更有望釋放更多提振經濟的政策及舉措。港股市場在近期歷經震盪調整後，氣氛有望改善，投資者可積極留意兩會概念的發揮。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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