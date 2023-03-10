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10/03/2023

沽空機構橫行無忌？

#沽空機構 #狙擊 #對沖基金
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　月初一家港股上市公司被造空，一如既往都是外國機構以研究報告形式發表造空攻擊，其後上市公司直接駁斥該報告並無依據，其包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋，同時聲稱「正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益」。

 

　　在迅速回應造空報告指控後，相關上市公司在美股、H股兩地市場的走勢均較為平穩。就此，筆者在接受「證券時報」訪問，表達認同相關企業的做法，為避免相關財務造假指控或者一些對沖基金的沽空，企業要有一個常態化的渠道與投資者進行交流和接觸，要第一時間去澄清，這步驟相當重要。

 

　　目前事情看似告一段落，不過，下一步要留意造空機構會不會發布新的報告來公佈新的證據，同時也要留意企業接下來的回應。相關造空機構是一家以美國為基地的造空機構，在美國擁有分析師團隊，且在中國擁有私人調查員。其在官網發表的20多篇造空報告中，有部分涉及多家中概股公司，從結果來看，其造空有的成功有的失敗。

 

（istock）

 

　　在此前幾年裏，曾一度出現中概股頻頻遭遇造空的現象，不少內地明星公司，例如新東方、分眾傳媒、瑞幸咖啡、愛奇藝、貝殼等均遭遇造空，不過近年來這種現象有所減少。

 

　　此前有好多中概股被一些所謂對沖基金造空，原因包括業績因素、股權因素以及一些消息面的演繹等，其中最多情況是被指控財務做假。但是回頭來看，造空對於這些被指控公司的影響不同，主要看其有無觸犯到當地法律。

 

　　筆者個人覺得要避免相關財務造假指控或者一些對沖基金的造空，對企業來講，要有常態化同投資者有一個交流和接觸的渠道，在可能的情況之下，盡量去與投資者進行交流，以增強公司透明度。當負面消息傳出來後，筆者認為企業就不應抱著清者自清的心態，而是應該第一時間出來反擊，甚至還有機會提高公司聲譽。當然，走到哪一步，要視乎企業怎麼看這些負面信息，是一個誇張了的信息，還是有根據但又演繹變化了的信息，需要從不同方向去留意。總而言之，第一時間去澄清，我覺得這個相當重要。

 

　　被狙擊的上市公司必須與機構投資者進行接觸、開記者會以及發布公告等，一切步驟都是不能等不能拖的，都要第一時間去澄清，對於企業而言，如果平時有定期與投資者進行交流的話， 筆者相信這些負面信息就不容易去蠱惑人心，這樣的話，遇上同樣的情況，企業與投資者各方面的關係應更為暢順及正面。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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