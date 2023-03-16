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16/03/2023

新消費市場及新消費模式

#消費 #內需 #中國經濟 #人口老化
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　內需增長是國家經濟發展的終極目標和動力，在過去一段時間，中央持續加強對內需消費的重視，隨著國家新班子上場，市場亦將進入「消費新時代」，當中，存在三大支撐支柱，值得投資市場的留意。

 

　　支柱一、人口因素持續由「量」轉為「質」，一步步推升勞動者的報酬佔比。隨著人口見頂，優勢逐步消失。某程度上，投資需求有所下滑，此前居民收入偏低。導致消費能力不足，相反，投資過剩問題卻開始呈現。與此同時，生產要素價格正逐步修正，經濟活動人口「量縮質增」，勞動者素質提升對應技術和生產效率的進步，未來將要求更高的勞動報酬。在經濟演變上，國民收入分配從企業端轉向居民端，勞動報酬一步步提高。

 

（資料圖片）

 

　　支柱二：老齡化某程度上推升消費傾向，不能否認，老齡化對消費市場及習慣存在影響，在總量上制約了消費水平，但在經濟結構上，參考生命周期理論，卻指向消費率理應上升、相反投資率及儲蓄率同步下降。觀察數據，內地居民消費傾向自2010年後持續上升，內地亦存在不少報告指出人口老齡化反而會降低儲蓄率、提高消費率，效應值得關注。

 

　　支柱三：地產業所產生的擠壓效應將會减弱，參考環球經驗，當一國之城鎮化率達到75%後，速度將會减慢，然後房地產投資佔比將進入下跌的通道。目前，內地存在一定的房地產供給過剩，地產投資的减速看似難免。一般而言，市場一直認為地產和消費存在掛勾關係，即房地產周期一般會拉動住房相關商品消費。不過，在過去十年，地產與汽車的關聯性正逐步削弱。參考數據，在2008至2016年三輪房價上升期間，地產銷售與居民消費性支出呈現明顯的負相關性。展望未來，在房住不炒主基調下，地產周期因素回歸人口基本面，相應消費擠出效應將更為减弱。

 

　　作為總結，人口老化對消費市場存在結構性影響，對醫療、保健、銀髮產業將有所拉動。與此同時，內地房地產服務營運亦將產生變化，一些長租賃的服務性住宅將大有市場。在未來刺激消費的安排上，未來國家或推出目標减稅，如降低個人收入所得稅等等，同步亦將持續完善醫保、社保和保障房等福利制度，強化消費意願。中央政策將更保障勞資機制運作的暢順，國民收入將持續向居民端傾斜。此外，國家稅種和稅收制度將更為針對性，一步步透過再分配機制，降低社會中的貧富差距、以達至壯大中等收入社群的目標。隨著「銀髮經濟」的擴大，相應服務的供應品種將更為豐富。在國家堅持房住不炒、房地產市場正面臨結構性的變化，最終內地居民的消費觀念亦將隨之而改變。
　

 

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