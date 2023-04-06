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06/04/2023

捍衛聯繫匯率的挑戰

#金管局 #聯儲局 #聯繫匯率
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　在清明假期前，筆者接受內地第一財經訪問討論本地匯率問題，內容頗具參考價值。在本周二（4日）早上，由於港匯觸及7.85弱方兌換保證，為捍衛聯繫匯率，香港金管局在紐約時段承接約71.04億港元賣盤。隨著金管局再度從市場買入港元，香港銀行體系總結餘將降至699.15億港元。

 

 （istock）

 

　　此前在周末，產油國減產導致油價大升，進一步加大環球通脹壓力，環球中央銀行加息預期再次升溫，連升五日後，周二上午港股再度轉弱，上午恒生指數一度受壓。

 

　　短期而言，隨著聯儲局5月繼續加息，港元匯率轉弱對港股有一定影響，但要考慮到未來人民幣在香港越來越重要，美國貨幣政策對港股影響會逐步弱化。從這次金管局的操作來看，已經反映出第一季度後資金外流的情況存在，從第二季度開始資金流動角度來看，可以更多理解為一次性事件，短期來看依然對資本市場有壓力，但目前難以斷定是一個趨勢性的事件。

 

　　在資金流動的背後，美國的息率政策尤其值得關注。當中，聯儲局的決策是在通脹目標和宏觀審慎目標之間尋求一個折衷，目前存在的機會是在5月之後停止加息。不過，在年內維持高利率，同時適度提升其通脹容忍度。目前維持未來可能還會有一次加息、聯儲局年內不會減息的判斷。就目前來看，原油上升風險還未變成現實壓力，暫時不需要進一步調整對加息幅度的理解。

 

　　除了利率政策之外，目前歐美銀行危機風險暫時得到控制，短期對內地市場影響較小，不過，歐美銀行危機的餘震仍需持續追蹤。雖然歐美監管部門及時出手使得危機並未發生進一步擴散，但未來各類風險事件繼續出現的機會可能會逐步增加，直至歐美經濟陷入衰退。在環球系統性風險爆發之前，美股較大機會將在高位震盪，若然美國經濟呈現衰退，港股或多或少會受到地緣因素的影響。受益於內地溫和復甦的經濟基本面，部分個股仍有機會走出獨立的表現。

 

　　不能否認，聯儲局在過去一年多持續加息，對港股有一定的負面影響。但長期來看，隨著聯儲局加息影響全面消化，內地經濟發展的正面影響會繼續提高。隨著人民幣在本地的使用規模逐步提升，外圍貨幣政策對資本市場的中長期影響將遞減。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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