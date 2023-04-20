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20/04/2023

內地經濟趨勢強於市場預期

#GDP #中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　國家統計局近期公布內地最新經濟數據，第一季度GDP經濟取得了不錯的起步，同比增長4.5%，兩年複合增長速度達到4.6%，若二個季度GDP維持兩年複合增長速度不變，上半年GDP同比增長將達到5.8%，全年經濟增長速度較大機會超過約5%的目標。

 

　　目前，內地居民消費意願略為回暖，但距離疫情前仍存在一定的差距，提供復甦增長的空間。在復甦次序方面，餐飲等消費增長最為明顯、其次金銀珠寶等可選消費增長亦不俗。非常明顯，在早前受疫情壓制越明顯的消費品，疫後復甦的彈性越大。

 

（istock）

 

　　針對固定資產投資領域，增長速度略為放慢。在結構上，基建延續高增長速度，反映政策對經濟復甦提供了較強的支撐。另外，製造業投資在高位開始放慢，工業企業利潤和產能利用率同步下降。不過，信貸為製造業投資提供了較大的支撐。仍需留意，房地產投資則較為弱。

 

　　在製造業投資各個行業中，中游增長速度保持在高位。由此可見，自年初開始低利率環境和信貸對企業投資的傾斜，對製造業投資起到了支撐作用。在房地產投資方面，受制於房企融資困難等因素，今年地產由銷售領域到投資領域的傳導並不如以往一樣順暢。

 

　　目前，內地民間投資弱於整體投資，但當中製造業投資的部分數據並不太弱。估計主要是受到地產和商貿零售等第三產業的拖累，導致民營房企投資下滑幅度遠大於整體。參考數據，目前內地第一季度房地產開發民間投資下降，拖累民間投資增長速度達5個百分點。因地產投資約佔民間投資的三分之一，故此負面影響幅度較大。此外，疫情中受損較為嚴重的部分服務業亦屬民企較為集中的行業。

 

　　最後，內地生產領域表現平穩，在不同的產業當中，黑色、有色、汽車等行業增長速度有所改善。未來估計將持續較為理想。從趨勢上，消費在第二季度中傾向進一步復甦，五一傳統旺季或呈現更高彈性。需要注意內地第三產業投資與相應的就業的配搭，參考3月份內地數據，16至24歲人口調查失業率達19.6%，僅勝於去年7月，而當時存在疫情叠加畢業季因素。若然通脹率維持低位，有利相關產業投資及就業情況。從政策角度出發，如何吸引外資、以及化解地方化債問題將會是今年重要的正面因素，始終外資的投入對相關產業鏈價值和出口將帶來若干拉動作用。

 

　　整體而言，內地第一季度數據明顯強於預期，但在經濟結構仍需要持續優化。無論如何，第一季度的經濟增長為第二季度的經濟發展奠定了鞏固的基礎。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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