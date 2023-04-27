此消彼長下的中國與歐美經濟差異

在進入5月份前，內地經濟活力凸顯，而外圍市場則面對經濟回落的勢態。在本月下旬，第二十屆中央全面深化改革委員會第一次會議召開，這次會議圍繞全面深化改革主題部署了三大領域的重點工作，當中包括、推進科技創新、改進國有經濟以及支持民營經濟。

投資市場對民營經濟的議題特別關注，在會議前，中央已多次釋放支持民營經濟的正面信號，特別是在去年底的中央經濟工作會議和早前召開第全國兩會，明確提出了支持民營經濟的相關要求。這次中央全面深化改革委員會會議再次強調了民營經濟的重要性，從營商環境、以及政策支持兩大領域提供了明確的政策實施指示，明顯為民間投資帶來新的動力。

內地第一季度經濟數據優秀，以GDP為例，同比增長達4.5%、規上工業增加值同比增長達3%、居民人均消費支出實際增長達4.0%、而固定資產投資（不含農戶）同比增長亦達5.1%。較為明顯，內地經濟基本面整體站穩回升。隨中央及地方政策效應一步步發揮，內地經濟將會延續向好，為環球經濟的發展發揮穩定作用。

(資料圖片)

此消彼長，內地經濟回穩，但環球經濟走勢卻不明朗。以美國為例，參考早前公佈的數據，美國領先經濟指數在3月份下跌1.2%，而在歐洲方面，目前歐元區通脹率過高，貨幣政策目標需要將通脹率拉回2%的目標。就當前形勢，歐元區3月份調和消費者物價指數（HICP）同比上升6.9%，核心HICP同比升幅進一步上升至5.7%，創下歷史新高。另外，英國3月份CPI同比上升10.1%，高於市場預期。

過去十二個月，英國通脹形勢持續惡化，通脹同比升幅連續7個月高於一成。整體而言，歐美的經濟前景挑戰較大，而英國面對的經濟壓力較為突顯。因歐美緊貨幣環境削減居民購買力，在下半年經濟陷入衰退的風險增加，加上日韓經濟持續低迷，內地出口面對的壓力將增加。

由此可見，中央擴大內需的政策愈來愈明顯。另外，早前內地出台穩經濟政策的支持力度不弱，加上第一季度經濟數據表現亦不俗，刺激政策進一步擴大的機會較低，估計中央未來的工作重點將聚焦在推動現有政策的落實，以及深化充分發揮相關政策的成效。在新的背景下，內地消費和投資板塊值得關注，當中基礎性消費行業與新能源基建將成為焦點。