美國不高不低的半天吊通脹

美元利率走勢影響環球資本市場，當中通脹數據因素尤其重要。參考美國4月份通脹數據，自2021年後通脹首次回落至5%水平以下，然而水平卻不高不低，較為尷尬，導致市場一時兩刻難以判斷利率的走勢。過去一段時候，聯儲局持續加息，通脹及核心通脹同比只能略為回落0.1%，而通脹環比增長卻出現回升。另外，聯儲局需要考慮，在剔除住房後，核心服務水平回落幅度較低，而且持續處於歷史高位，對影響通脹的核心商品及服務領域均存在壓力。



分析目前美國的通脹形勢，存在幾個挑戰。首先、聯儲局最關注的非住房服務價格大幅回落的機會較低，觀察4月份新出爐的非農數據，無論是創新低的失業率或是工資，均尚未顯示壓力明顯緩解。不單只沒有回落，更呈現反彈的趨勢。



目前美國失業率持續回落，薪資因素難以導致通脹回落。縱觀形勢，美國就業市場出現大量重新投入職場的勞動力，對沖了大增的失業人數。此外，年齡較長的勞動力勞動參與率並無改善，看似年長的一輩未必會再次投入勞動力市場。就職位空缺等因素判斷，美國工資通脹上升的趨勢未必會在短時間內改變。



觀察數據，美國核心商品價格反彈，加劇通脹上升風險。早前，美國通脹回落主要依靠核心商品的明顯轉弱下跌。不過，在經歷了六個月的明顯超預期下跌後，相關領先指標開始呈現連續反彈上揚，當中對美國二手車市場的觀察是一指標性領域，為通脹帶來上升風險。



另一個觀察是酒店價格及運輸服務通脹，從數據上，可見相關領域的價格再次上揚，阻擋了核心服務數據的回落。美國當地的春假旅行需求明顯，刺激了機票和酒店價格。酒店價格上升抵銷部分租金價格的回落，而且機票價格上升亦導致核心服務看似重新加速。



由此可見，美國4月份通漲正處於一個不高不低的難點，足以讓聯儲局將利率維持在高位。就業與通脹兩大因素為關鍵，核心通脹能否持續放緩尚待觀察。自4至5月份開始，聯儲局官員一直表達核心通脹下跌速度不及預期，對美元利率「更高、更久」的限制有一定的必要性。故此，美國整體宏觀環境仍未能確定減息的預期。通脹問題仍難解，勞動市場相對平穩，消費有一定的復甦動能，美國經濟未必在本季度內陷入衰退，故此年內減息的基礎假設或未成立，導致美元利率或將在高位維持較長的時間。