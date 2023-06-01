評估美國息率升跌之間的博弈

美國債務上限立法早前達成初步共識，往後發展或有微調的可能，立法反覆爭議的機會或許亦有，但實際風險較低。不過，需要留意的是在債務上限達成後，宏觀及微觀流動性形勢會否改變？

從短線角度出發，在債務協議達成後一年期以內的短債發行有機會大增，有機會吸納數以千億元的流動性，拉升利率曲線。在債券市場方面，需要觀察在債務上限達成後對短線流動性的影響，整體利率曲線尤其是短線利率可能面對短暫性的上升壓力，以及對中線信貸緊縮的影響。在下半年，十年期美債利率或有機會挑戰2.5%，從中線角度出發，短債利率上升將刺激貨基收益率，從銀行儲蓄資金端大舉吸納資金。需要留意，在銀行儲蓄資金流失後，銀行有可能壓縮信貸，特別是針對中小型銀行或收縮中小企業信貸，中小企業營運受挫，或將緩解基層就業位置的招聘缺口和通脹的壓力。若然，未來美國信貸收縮有機會緩解招聘和薪資增長速度的壓力，美國通脹預期或有機會下滑。

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在資本市場領域，估計美股在第三季度流動性收緊及衰退壓力呈現下，資本市場有機會震盪，需要等待第四季度貨幣政策明確後，才能有較為明確的表現。

針對商品市場，以黃金為例，估計下半年金價有機會挑戰高位，並維持震盪。始終環球金融市場存在結構性挑戰，避險情緒存在。另外，在緊縮的環境下，下半年美國通脹有機會明顯回落，貨幣政策寬鬆環境若再形成，利率若下調將有利金價的表現。

從基本面觀察，美國經濟的確持續回落，聯儲局大幅加息的機會較低，但在今年內減息的機會並不存在。然而，美國銀行危機看似已經接近尾聲，美債上限若能妥善解決，流動性衝擊亦將同步下調。

的確，鮑威爾早前已暗示6月暫停加息，7月和9月較大機會不會再度加息。當時的判斷是美國經濟呈現逐漸降溫，通脹仍在下跌的走勢中，不過，目前的實際情況卻出現反覆。債務上限危機有望結束，從而曲線影響流動性收緊是一回事，利率走勢亦是另一件事。從基本面出發，美國加息機會不能完全否定，預計在本月至9月期間仍有一次25個基點的加息。

從資本市場面考量，若然過度考量加息風險，而實際加息並不如如此猛烈，最終，加息的結束仍是會拉動資本市場的表現。不過，若然美國經濟韌性超出市場預期，聯儲局的相應貨幣政策同步亦將超預期，需要多予留意。