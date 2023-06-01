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01/06/2023

評估美國息率升跌之間的博弈

#加息 #美債 #鮑威爾 #聯儲局
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　美國債務上限立法早前達成初步共識，往後發展或有微調的可能，立法反覆爭議的機會或許亦有，但實際風險較低。不過，需要留意的是在債務上限達成後，宏觀及微觀流動性形勢會否改變？

 

　　從短線角度出發，在債務協議達成後一年期以內的短債發行有機會大增，有機會吸納數以千億元的流動性，拉升利率曲線。在債券市場方面，需要觀察在債務上限達成後對短線流動性的影響，整體利率曲線尤其是短線利率可能面對短暫性的上升壓力，以及對中線信貸緊縮的影響。在下半年，十年期美債利率或有機會挑戰2.5%，從中線角度出發，短債利率上升將刺激貨基收益率，從銀行儲蓄資金端大舉吸納資金。需要留意，在銀行儲蓄資金流失後，銀行有可能壓縮信貸，特別是針對中小型銀行或收縮中小企業信貸，中小企業營運受挫，或將緩解基層就業位置的招聘缺口和通脹的壓力。若然，未來美國信貸收縮有機會緩解招聘和薪資增長速度的壓力，美國通脹預期或有機會下滑。

 

（istock）

 

　　在資本市場領域，估計美股在第三季度流動性收緊及衰退壓力呈現下，資本市場有機會震盪，需要等待第四季度貨幣政策明確後，才能有較為明確的表現。

 

　　針對商品市場，以黃金為例，估計下半年金價有機會挑戰高位，並維持震盪。始終環球金融市場存在結構性挑戰，避險情緒存在。另外，在緊縮的環境下，下半年美國通脹有機會明顯回落，貨幣政策寬鬆環境若再形成，利率若下調將有利金價的表現。

 

　　從基本面觀察，美國經濟的確持續回落，聯儲局大幅加息的機會較低，但在今年內減息的機會並不存在。然而，美國銀行危機看似已經接近尾聲，美債上限若能妥善解決，流動性衝擊亦將同步下調。

 

　　的確，鮑威爾早前已暗示6月暫停加息，7月和9月較大機會不會再度加息。當時的判斷是美國經濟呈現逐漸降溫，通脹仍在下跌的走勢中，不過，目前的實際情況卻出現反覆。債務上限危機有望結束，從而曲線影響流動性收緊是一回事，利率走勢亦是另一件事。從基本面出發，美國加息機會不能完全否定，預計在本月至9月期間仍有一次25個基點的加息。

 

　　從資本市場面考量，若然過度考量加息風險，而實際加息並不如如此猛烈，最終，加息的結束仍是會拉動資本市場的表現。不過，若然美國經濟韌性超出市場預期，聯儲局的相應貨幣政策同步亦將超預期，需要多予留意。

 

 

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