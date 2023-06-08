出口韌力是否已消散？

中環金融人一直關注經濟趨勢，從而計劃投資策略。當中，環球貿易走勢是重要的一環，內地上月出口自高位再呈現回落，錄得負增長，較前月增長速度明顯回落。不過，在略去去年同期高基數之相關影響後，5月份出口金額的表現其實仍可。此外，在環球貿易活動整體放慢的背景下，內地對部分發展中經濟體出口增長速度尚屬可觀。

仔細觀察5月份數據，出口同比增長速度錄得負7.5%，較4月份增長速度由正轉負。不能否認，去年同期較的高基數，很大程度壓抑了出口的增長。在貿易夥伴細分上，一帶一路經濟體仍是內地出口增長的主要拉動力量，而對美出口仍然表現則顯著下滑。

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因去年6、7月均存在較高的出口增長速度，將導致未來兩個月出口仍需面對高基數的壓抑，但在此期間過後，影響將有所消退。估計現時已發展國家的需求仍存在一定的韌力，加上發展中經濟體出現「再工業化」趨勢，為內地製造業出口帶來一定的機遇，故此，內地出口增長速度在下半年仍有望回正。

參考不同的數量和價格因素，參考內地報告，當抽出十多種代表性商品的出口增長速度進行分析，可見5月份內地具備代表性商品的出口增長速度貢獻中，價格和數量因素較4月份雙雙下跌。不過，數量因素對出口增長速度的帶動仍能夠保持正增長。

分析主要貿易夥伴關係，內地對歐盟、東盟和日本的出口增長速度分別由正轉負至負7%、負15.9%和負13.3%，而對美國的出口增長速度降幅則擴大至負18.2%。就出口增長速度拉動方面，5月份俄羅斯和非洲仍然是內地出口增長速度的最大拉動力量，而東盟和美國則是主要拖累。

觀察商品類別，機電產品、勞動密集型產品和原材料類對5月份出口增長速度的拉動值分別為負1.2%、負2.3%和負1.9%。當中，機電產品對出口的貢獻較4月份大幅回落7個百分點，勞動密集型產品為主要拖累。

另一方面，5月份內地進口同比增長速度改善至負4.5%，較4月跌幅有所收窄。參考內地針對數量和價格兩方面因素，十餘種具代表性商品的進口增長速度後，價格因素跌幅略有擴大，不過，因數量因素增長速度上揚，進口增長速度降幅呈現收窄。

最後，內地5月份內地貿易順差658.1億美元，較4月份數據呈現回落。筆者估計，在出口增長速度顯著回落的同時，進口增長速度有所回升。

由此可見，針對未來，隨著內地與部分發展中國家的彼此合作進一步深化，或有機會抵銷部分發達經濟體需求放慢的負面影響。最後，從趨勢可見，今年內貿易順差預計將保持平穩，外貿形勢不宜看得過淡。