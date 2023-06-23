雙櫃台交易為起步點非終點

筆者早前接受新華社訪問，討論香港特區資本市場發展，當中港交所雙櫃台模式正式在本周一（19日）登場，報告內容值得參考。有投資者認為短線潛質尚待發揮，表現與預期並不一樣。正如筆者在此前欄目中曾談及，雙櫃台交易長遠對港股有著正面影響。豐富了人民幣的投資渠道，促進人民幣在離岸市場的流通，推進人民幣國際化進程。

估計主要市場的境外主體目前共有近4萬億元人民幣的股票持倉，主要通過「滬港通」、「深港通」等渠道進入A股股市。隨著雙櫃台模式的啟動，這4萬億股票持倉中的一部分有望轉移至港股市場，為港股市場帶來一筆可觀的新增資金池。

雙櫃台既可為港股市場提供更多元化的資金，又可進一步提升人民幣的國際地位，鞏固和發展香港特區作為國際金融中心的地位。隨著內地經濟發展、開放水平提升，人民幣的跨境支付、投融資、儲備和計價等國際貨幣的功能全面增強，人民幣國際地位也有較大提升。

在去年5月，國際貨幣基金組織在五年一次的特別提款權定值審查中，宣布將人民幣在特別提款權貨幣籃子中的權重從10.92%上調至12.28%。隨著內地金融市場改革開放進一步深化，人民幣在全球金融市場的地位也持續提升，因而受到愈來愈多投資者的青睞。香港特區資本市場作為國家及國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐，在人民幣國際化推進過程中也充分發揮自身優勢，支持跨境貿易結算、企業投融資等各類人民幣交易。

(Celia攝)

雙櫃台模式更是按下了人民幣國際化的「加速鍵」。在雙櫃台模式下，港交所將優化相關交易及結算安排，讓投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台及人民幣櫃台證券。兩個櫃台下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃台的證券可以在不改變實益擁有權的情況下相互轉換。香港特區是全球最大的離岸人民幣中心，這次雙櫃台模式的設立，可以吸納更多的資金投入港股市場，同時可以盤活在港流動的人民幣資金，對人民幣的國際化有非常好的提升作用。雙櫃台模式將豐富人民幣產品，為投資者提供更多交易選擇，也為企業提供了一個利用香港特區離岸人民幣資金池的渠道。此舉鞏固了香港特區作為主要離岸人民幣業務樞紐的角色，是發展多元化人民幣計價產品的重要一步。新模式將為後續內地投資者通過港股通買賣香港特區上市的人民幣計價的證券造好前期準備工作。未來將會有更多證券被接納並加入雙櫃台證券名單，有助香港特區強化離岸人民幣中心及資本市場的定位。