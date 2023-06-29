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29/06/2023

第三季度經濟復甦動能將加快

#中國經濟 #貨幣政策
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　內地早前公布5月份各項經濟數據，普遍呈現挑戰。在5月底，M2同比增長11.6%，增長速度比上月底低0.8個百分點。M1同比增長4.7%，增長速度比上月底低0.6個百分點。M2同比增長速度放慢，反映目前內地信貸派生能力有所减弱（派生存款指銀行由發放貸款而創造出的存款。是原始存款的對稱，是原始存款的派生和擴大）。
　

（CNS）

　
　　M2至M1增長速度差距仍然較大，反映寬貨幣到寬信用傳導並不完全暢通，觀察內地信貸情况，5月份人民幣貸款同比少增加5418億元，其中企業/事業單位貸款同比少增加6742億元。故此，企業信貸需求不足是導致5月份整體信貸數據較弱的主要原因。此外，5月份新增社會融資並不及預期，同期少增加達1.31萬億元，表明融資需求有所回落。
　
　　縱觀形勢，內地有效需求仍待全面發揮，形成對內地經濟的挑戰，特別是內地實體經濟信貸需求較弱，加上外需轉弱風險增大，內地經濟的復甦趨勢仍需進一步強化。在這背景下，人行早前下調貸款市場報價利率（LPR），一年期與五年期LPR均下調10個基點。不能否認，寬鬆的貨幣政策仍需要積極的財政政策全面配合，以達至擴大有效內需、提振實體經濟活躍度。早前，財政部等相關部委延續和優化了新能源汽車車輛購置稅减免政策，後續財政政策和產業政策有望進一步加大逆周期調節力度，協調疏通貨幣政策的傳導機制。
　
　　此外，房地產市場亦屬市場焦點，為內需復甦提供支撐。政策性减息釋放了清晰的穩增長信號，伴隨企業和居民貸款利率下調，其後實體經濟融資需求將上升，而銀行信貸投放節奏也亦將加快。其中，6月份MLF後續總量的增加幅度擴大，能夠提前為銀行體系補充中長期流動性，強化信貸投放能力，為第三季度的信貸投放增速做好準備。估計6月份新增信貸規模有機會與去年政策發力期的高水平相近，從而結束4月和5月新增信貸放慢的趨勢。這意味著伴隨政策性減息落實，寬信用進程將再度加速，加強第三季度經濟復甦的動能。
　

 

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