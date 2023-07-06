疫情後一位女投資銀行家的遭遇

資本市場起起落落，造就了不少飛黃騰達的機會。筆者早前與一位相識超過30年的投資銀行家Z先生相約午餐，期間Z先生提到自己的女助理H小姐，以及她的。H小姐是一位工作超過35年的助理秘書，雖然只是中學畢業，很早就需要出來工作養家，但透過年復一年的努力，成功考取了校外課程的學士及碩士學位。

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H小姐一直希望做一個成功的女投資銀行家，但是在近年，她忘記了初心，慢慢不夠努力，一步步遭遇淘汰。不過，H小姐並沒有正面看待自己的遭遇，常常覺得被欺負，被歧視，忽略了自己不夠努力，資歷及知識亦不足夠的問題。在大灣區急速發展的背景下，一步步遭遇被淘汰的命運，當她發現問題時，已經太晚了。

H小姐的經歷聽起來很不幸，但也是一個有價值的教訓。即使在競爭激烈的行業中，保持努力和專注是取得成功的重要因素。對於H小姐來說，認識到自己在努力和學習方面存在不足是一步朝向改變的關鍵。雖然她可能覺得受到欺負和歧視，但自省並努力填補知識和資歷的不足，可以幫助她重建自己的職業道路。大灣區的快速發展也提供了新的機會和挑戰，她可以抓住這些機會，重新尋求成功。關鍵是要保持積極的態度，並利用已有的經驗和學歷為自己的職業發展打下基礎。

H小姐其後再電郵Z先生，Z先生當時受到H小姐的電郵頗感詫異。郵件中，H小姐坦白地表達了自己的困惑和失落感，承認自己曾經迷失了方向，忽略了努力和學習的重要性。Z先生深感惋惜，但他也看到了H小姐的潛力和渴望重振旗鼓的決心。

Z先生決定給H小姐一次機會，他再次邀請H小姐到辦公室進行一次深入的談話。在這次談話中，Z先生向H小姐講述了他自己在投資銀行業中的經歷和成功之路，強調了艱辛和奮鬥的重要性。他鼓勵H小姐重新審視自己，找回初心，並提醒她在大灣區的機遇中尋求突破。

H小姐深受鼓舞，她意識到自己必須改變態度和行動。她重新投入學習，補充自己在金融領域的知識，並積極參與各種培訓和專業交流活動。同時，她開始主動尋找機會，積極參與公司內部項目，展示她的能力和價值。

Z先生看到了H小姐的轉變，他開始給予H小姐更多的機會和支持。他成為H小姐的導師，為她提供指導和建議，幫助她在工作中取得更好的表現。H小姐努力工作，展現出自己的潛力和能力，逐漸贏得了同事們的認可和尊重。隨著時間的推移，H小姐的職業發展開始重新蓬勃發展。她升職了，並負責領導一些重要項目。她的努力和奮鬥讓她重拾信心，重新成為了一個成功的投資銀行家。

這個事件反映了一個事實，即使在遭遇挫折和淘汰時，只要能夠正視問題、努力學習，並融合堅持和機遇，重新找回自己的動力和目標是可能的。H小姐通過改變自己的態度和努力，最終戰勝了挑戰，實現了自己的職業夢想。