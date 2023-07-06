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06/07/2023

疫情後一位女投資銀行家的遭遇

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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　資本市場起起落落，造就了不少飛黃騰達的機會。筆者早前與一位相識超過30年的投資銀行家Z先生相約午餐，期間Z先生提到自己的女助理H小姐，以及她的。H小姐是一位工作超過35年的助理秘書，雖然只是中學畢業，很早就需要出來工作養家，但透過年復一年的努力，成功考取了校外課程的學士及碩士學位。

 

（資料圖片）

 

　　H小姐一直希望做一個成功的女投資銀行家，但是在近年，她忘記了初心，慢慢不夠努力，一步步遭遇淘汰。不過，H小姐並沒有正面看待自己的遭遇，常常覺得被欺負，被歧視，忽略了自己不夠努力，資歷及知識亦不足夠的問題。在大灣區急速發展的背景下，一步步遭遇被淘汰的命運，當她發現問題時，已經太晚了。

 

　　H小姐的經歷聽起來很不幸，但也是一個有價值的教訓。即使在競爭激烈的行業中，保持努力和專注是取得成功的重要因素。對於H小姐來說，認識到自己在努力和學習方面存在不足是一步朝向改變的關鍵。雖然她可能覺得受到欺負和歧視，但自省並努力填補知識和資歷的不足，可以幫助她重建自己的職業道路。大灣區的快速發展也提供了新的機會和挑戰，她可以抓住這些機會，重新尋求成功。關鍵是要保持積極的態度，並利用已有的經驗和學歷為自己的職業發展打下基礎。

 

　　H小姐其後再電郵Z先生，Z先生當時受到H小姐的電郵頗感詫異。郵件中，H小姐坦白地表達了自己的困惑和失落感，承認自己曾經迷失了方向，忽略了努力和學習的重要性。Z先生深感惋惜，但他也看到了H小姐的潛力和渴望重振旗鼓的決心。

 

　　Z先生決定給H小姐一次機會，他再次邀請H小姐到辦公室進行一次深入的談話。在這次談話中，Z先生向H小姐講述了他自己在投資銀行業中的經歷和成功之路，強調了艱辛和奮鬥的重要性。他鼓勵H小姐重新審視自己，找回初心，並提醒她在大灣區的機遇中尋求突破。

 

　　H小姐深受鼓舞，她意識到自己必須改變態度和行動。她重新投入學習，補充自己在金融領域的知識，並積極參與各種培訓和專業交流活動。同時，她開始主動尋找機會，積極參與公司內部項目，展示她的能力和價值。

 

　　Z先生看到了H小姐的轉變，他開始給予H小姐更多的機會和支持。他成為H小姐的導師，為她提供指導和建議，幫助她在工作中取得更好的表現。H小姐努力工作，展現出自己的潛力和能力，逐漸贏得了同事們的認可和尊重。隨著時間的推移，H小姐的職業發展開始重新蓬勃發展。她升職了，並負責領導一些重要項目。她的努力和奮鬥讓她重拾信心，重新成為了一個成功的投資銀行家。

 

　　這個事件反映了一個事實，即使在遭遇挫折和淘汰時，只要能夠正視問題、努力學習，並融合堅持和機遇，重新找回自己的動力和目標是可能的。H小姐通過改變自己的態度和努力，最終戰勝了挑戰，實現了自己的職業夢想。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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