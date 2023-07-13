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13/07/2023

一位金融人的去或留

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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　筆者認識一位朋友化名小陳，他是一位在投資銀行工作的合規經理，今年已經三十歲了。他畢業於香港本地的一所大學，在畢業後，他選擇了在外資投資銀行開展職業生涯。多年來，他在這家銀行中積累了豐富的經驗，並成為了一位優秀的合規專業人士，負責上市保薦人合規事宜。

 

　　就在上個月，小陳的公司提出了一個令他又驚又喜的提議——調派他到北美總部工作。這對於任何一個投資銀行從業者來說，都是一個難得的機會，這將為他的事業帶來更大的發展空間和國際視野。然而，這個機會同時也讓小陳感到非常矛盾和困惑。

 

　　小陳放不下他的家人，朋友以及熟悉的環境。他在香港有著一個溫暖的家庭，他的父母、兄弟姐妹和他們之間的情感連結使他感到無比珍惜。此外，小陳在香港也擁有一群深厚友誼的朋友，他們一起經歷過許多事情，並相互扶持著。這一切讓他對離開香港感到非常猶豫。

 

　　事業、親情那個更重要？這是一個非常個人化的問題，因為每個人的價值觀和優先次序不同。對於某些人來說，事業可能是他們的首要目標，而其他方面可能被放在次要位置。而對於另一些人來說，親情和個人關係可能比事業更重要。

 

　　重要的是小陳需要找到自己的平衡點。有些人可以在事業和家庭之間找到平衡，並尋求讓兩者兼顧的方式。這可能需要一定的努力和彈性，但它可以讓人在事業和家庭之間取得一種平衡，並滿足兩方面的需求。

　　

　　最終，重要的是要明確自己的價值觀和目標，並根據這些價值觀做出選擇。這對每個人來說都是個體化的決定，並且可能隨著時間和情況而變化。重要的是要尊重自己的決定，並與家人和重要的人進行良好的溝通，以確保彼此的需求和期望得到理解和支持。

 

　　在掙扎和思考了很長一段時間後，小陳最終做出了一個艱難的決定——放棄這個機會，留在香港。儘管他很清楚這個機會對他的事業發展非常重要，但他認為家人和朋友的陪伴更重要。他相信，在他身邊的這些重要人物的支持下，他仍然能夠在香港實現自己的事業目標。

 

　　雖然小陳有些遺憾錯過了這個機會，但他決不後悔他的選擇。他繼續在香港的工作崗位上努力工作，並不斷提升自己的專業能力。他成為了同事們的楷模，並在合規領域中贏得了良好的聲譽。

 

　　小陳的故事告訴我們，有時候人生的抉擇並不容易。無論是事業還是家庭，每個人都有自己的價值觀和選擇標準。小陳明確地知道他自己最重視甚麼，並為此做出了堅定的選擇。這也提醒我們要在追求事業成功的同時，不要忽視了身邊重要的人和事，因為那些真正關心我們的人，才是最珍貴的財富。

 

 

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