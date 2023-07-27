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27/07/2023

平反現實與高傲的觀點

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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　在過去十五年中，《中環人》專欄一直與各位分享著經濟觀點、行業變化以及人情冷暖。在這個香港金融樞紐地帶，以往中環人被賦予超級現實的形象，而投資銀行家更被認為尤其高傲。然而，中環人欄目希望平反這些觀點，展現中環人的多樣面貌。

 

　　中環是一個繁華的地方，充滿了商業氛圍與競爭壓力。這裏的人們確實看重現實，但這種特質並非缺乏溫情與同理。在日常工作中，中環人或許表現出果斷和自信，但同時也能在人情間建立真摯的情誼，願意伸出援手幫助他人。

 

　　投資銀行家的高傲形象，可能源於工作的特性。在處理龐大交易和風險時，自信無疑是必要的。然而，這並是不近人情的。中環人也有著對專業領域的熱愛，願意分享知識與經驗，與他人共同成長。回顧過去的十五年，《中環人》專欄通過深入分析經濟趨勢，試圖幫助讀者更好地了解環境中的變化與挑戰。

 

　　投資銀行家通常會被認為是現實主義者。這是因為他們的工作涉及處理大筆金錢和複雜的交易，必須面對高風險和不確定性的情況。在這樣的工作環境下，他們需要做出明確而果斷的決策，並專注於實現具體的目標。這使得他們的行為和態度通常被視為相當現實。

 

　　然而，值得強調的是，每個投資銀行家都是獨一無二的個體，而且他們的個性和特點也各有不同。雖然許多投資銀行家表現出現實主義的傾向，但同時也可能有著關懷他人和社會的一面。不要將他們僅僅歸類為單一的特質，因為每個人都有著自己複雜多樣的特徵和價值觀。

 

　　筆者未來將繼續透過經濟通週一「融天納地」專欄，繼續藉由融合各種經濟觀點，將更廣闊的經濟天地納入中環人的討論，讓每位讀者都能感受到共鳴與啟發。在未來的日子裏，筆者將持續與讀者交流，相信這樣的互動將帶來更多的共識與創意，讓中環人共同迎接未來的挑戰與機遇。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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