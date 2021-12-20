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20/12/2021

加六次息！？講笑啦

#加息 #聯儲局
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　　市場話題是，美儲局提速加息，到2023年會加夠六次，即會共加1.5厘息。但債市利率數據卻唱反調，話美儲局可能要在2023年減息！！

 

　

　　美儲局出師(加息)未捷身先死(要減息)，何故？看歷史。

　

　　美儲局減少買債，要加息，即是行緊縮政策，按歷史，每當美儲局緊縮後，一遇上突發事件或緊縮有效而帶來經濟放緩或衰退，美儲局會立改轅易轍，改為放水，減息，圖一可見之。

　

 

　　最近一次由緊轉鬆，是2018年，鮑威爾一碰到新冠疫，立時轉軚，並大放水，放出有史以來的大水。

　

　　由於美儲局由鬆轉緊，會遲早帶來資金緊市萎縮，故分析者是可以在美儲局開始加息的第一天，就可以估出何時會衰退，亦即可估出下次要減息放水的時期。

　

　　德意志銀行有調查，市場今時估，美國在2023年，有31%機會有衰退，在2024年，有另多29%估會有衰退，此即有六成機會，美國會在2024年或之前，出現衰退（圖二）。

　

 

　　圖一是歷史，今次會否一樣？在2018年，美國見衰退，美儲局便開始減息，到近日，美債4年/1年與2年/1年的期貨息率，見在2023/2025年出現倒掛，啟示衰退（圖三）。

 

 

　　另角度，當2年和10年期息率倒掛後，平均18個月就會出現衰退（圖四）。又第一次加息後，2年和10年期的利率會在一年內收窄80點子，以今時美2年和10年期息率在80點子計，若2022年6月加息，則2023年6月，2年和10年美債息就會出現倒掛，到2024年12月就會出現衰退，但在之前亦出現過，2年和10年美債息倒掛後，在9個月就出現衰退，故今時美國2022年6月加息，美國最快可於2023年3月出現衰退。

　

　　若真是2023年3月有衰退，美儲局就要考慮停加息，再放水，再寬鬆了。

　

　　加息，對美債息市場的影響是有限的，但對不少公司債、垃圾級債券，加息是可以致命的，加息會使市場水緊，貸款者考慮還本息風險，自然會要求多息以作保證，甚至不貸，全球有25，518間發行垃圾債券公司，其2019年收入應可支持其還本息，但有3，200家公司其償付息能力，是較六個季度的平均值為低，如市場息升幅較多，他們將如何？

　

　　不少投資者認為加息會帶來股災，不一定，亦有人認為今時美股升市的市寬不足，上升動力只集中在幾隻大型科技股上，是跌市之憂，這不是不可以，但亦要考慮，西方科技行業是Winner takes all，故只得數隻Winner領導股市，亦只有這數隻大股吸引到資金，亦無可厚非，不過從走勢上，大家看圖五、六見到個沉重頭便知，可能不用加息，美股也應要作一定幅度的調整。

 

 

　　加息一來，投資者要看緊的是債市，而非股市，因為債市崩是可以成為燎原之火。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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