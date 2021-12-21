12月港打風，天異象，人世悲，故股跌。果真？當然不是。

颱風形成於赤道熱水區域，而赤道常存，熱水常有，故颱風一年四季都可生成。一般言每年第四季形成的颱風，都會直撲海南、越南，但如果源起自菲律賓區而向東北流去的暖流(到日本區是謂之黑潮)，其水溫較高了，則基於颱風是追海面上溫濕水流而走，故在第四季成的颱風很多時會有轉向(Recurve)來個右拐彎，自海南轉撲澳、港、台。講這些，是要闡明，事必有因，只要搞清楚其事的主導因素，便可知其勢，而及時走避。

颱風的主導因素是追溫、追濕，沿黑潮之早段及之後，黑潮主流而走，是很必然的。

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股市無水就散水

股市的主導因素又為何？跟颱風一樣，追溫(投資者熱情)、追濕(市場資金)。

有謂:有錢使得鬼推磨。

有謂:缸中無水，魚難養。

因此，股市是:無水就散水。

美儲局宣布加速不放水，市場估儲局會快加息，故上周五美股跌是必然，上周五是美股12月期指/期權結算日，亦是2021年最後一個期指/期權結算日。在平常年份，這個12月結算已然是大件事，今年市場前景迷朦，更會是大件事，市場早已在一兩個月前為此紮定馬。股市是有波幅無升幅，昨文兩圖已可說明，該兩圖是在上周五之前的，唔使更新，大家都可估到，經過上周五及昨晚的波動，圖表上應已跌破技術支持（圖一、圖二）。

之後再加上民主黨議員Manchin堅拒支持拜登的「重建計劃」(Build Back Better)，高盛立將預期明年美國經濟增長減下:第一季:2%(前估3%)；第二季:3%(前估3.5%)；第三季:2.75%(前估3%)，沒有了BBB的花費，美國經濟會轉差，乜都差了（圖三），故標普期指跌（圖四），美三十年債息跌（圖五）。

女士有一白遮三醜，股市是一乾(水)乜都醜。

中國則減息，但A股仍跌（圖六），原因一個，減息、放水，即是經濟病了要食補藥。如果食補成功，日後市便好，但如果虛不受補就大件事，中美股市再怎走？明續。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)