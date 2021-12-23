中移動(00941)回A，是遲早事。對港投資者，中移動回A，有乜著數？先看官方消息:

12月21日凌晨，中國移動發布公告稱，本次發行的初步詢價工作已經完成，確定的發行價格為57.58元(人民幣。下同)/股，對應的2020年攤薄後市盈率為12.02倍。按此發行價計算，若超額配售選擇權即「綠鞋」全額行使，中國移動預計募集資金總額達560億元，超過中國電信542億的募資額。

根據最新公告，中國移動A股本次發行股份數量為8.457億股，約佔發行後中國移動已發行股份總數的3.97%(超額配售選擇權行使前)，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。

「中國移動按照監管規定已完成戰略投資者的引入，整體進展順利，獲得了各方的積極認購。戰略投資者包括國家級基金、知名企業等。公司將按照監管規定於12月24日公告戰略投資者名單。」在12月21日舉行的「中國移動首次公開發行A股網上投資者交流會」上，中國移動董事長楊傑如是表示。

根據規劃，中國移動此次發行募資將圍繞「新基建、新要素、新動能」，推進數智化轉型，構建新型數智生態，用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目以及新一代信息技術研發及數智生態建設項目。據此前8月披露的招股書，這些項目的總投資金額將達到1，569億元，擬使用募資額560億元。

其中，5G網絡建設將成募投重頭戲。招股書顯示，中國移動「5G精品網絡建設項目」規劃總投資額達983億元，其中設備費計劃投資816億元，佔比超過八成。該公司曾在首次披露A股上市招股書中提及，該項目擬投入的募集資金金額達到280億元，佔到了此次募集資金總額的50%。

港普羅投資者，近年不太喜歡中移動，因為它太不移動，就算是有高息，也不大喜之。無他，港投資者都是喜價股是衝鋒型，以前中移動挑戰80港元區，投資者就愛之如飴。昨日筆者在《午市閒談》中推介了中移動，原因是中移動回A了，外資券商普遍看好這個回A，不少港券商予中移動較高目標價，其中不乏可望80港元者(見另欄)，筆者也希望中移動能移上80港元位，但估計不是現在，千萬不要以為中移動A股57.58元招，港H股能憑之水漲船高。A、H股市場是一股兩制，各有各的捧場客，觀點不同，A、H股價自有異。

但隨著中移動會由「覆蓋網」到開展「5G精品網絡」，未來的移動通訊，將會由滿足「人」的通訊、上網、社交等需求，會轉向行業間的垂直融合應用(5G TO B)需求，這又是甚麼？國內的《通信信息報》有報道:

舉個例子，舟山港是全球最大港口，最早將5G技術引入生產系統。以輪胎吊操作為例，以前吊車操作員要爬到30米高的吊頂司機室工作，要求司機必須在40歲以下；現在5G遠程操作已經成為常態，司機可在遠程舒適的辦公環境裏，通過監控屏和操作手柄完成輪胎吊的遠程控制，超過40歲的員工完全可以勝任遠程操作。

同時，如何採用5G技術來降低生產運營成本，成為各行業關注的要點。華菱湘鋼的5G智慧鋼鐵項目運用「5G+智慧天車」解決方案，可在遠程操控椅上實時操作煉鋼天車，進行卸車、吊運、裝槽、配合檢修等作業。5G使得遠程操控精準高效。據悉，遠程半自動化操作能節約23%的人力成本，遠程監控、一鍵啟動、自主運行可節省20%的人力。

今年5月份，中移動刊發的股東通函稱:

回A集資用途及涉及投資額，包括:280億元用於5G精品網絡建設項目、約80億元用於雲資源新型基礎設施建設項目、約50億元用於千兆智家建設項目，開展千兆寬帶網絡建設、約50億元用於智慧中台建設項目，著力打造「業務+數據+技術」智慧中台，及約100億元用於新一代信息技術研發及數智生態建設項目，針對6G等新一代移動通訊技術開展前瞻研究。

事實上，中移動在2020年已在新疆部署了5G精品網絡。2020年6月，國內的《天山網訊》報道:

2020年是5G時代元年，新疆移動以爭創全國5G建設優秀示範區為目標，強化責任擔當，努力克服疫情帶來的影響，按下5G建設「快進鍵」。截至目前，全疆累計建成移動5G基站超過2，000座。其中，烏魯木齊市建成近1，500座，提前完成了全年計劃建設任務。在中國移動5G網絡測試評比中，烏魯木齊城區5G覆蓋率達到94.6%，5G平均下載速率達到700Mbps+，打造5G精品網絡工作成效初顯，為推動首府數字經濟與實體經濟深度融合奠定了堅實的基礎。

2020年，新疆移動把加速推進5G建設與商用納入重點工作，計劃在全疆建設超過5，000座5G站點。下半年，新疆移動將持續擴大5G網絡規模，穩步推進覆蓋領先、技術先進、品質優良的5G精品網絡建設，在全疆所有地州市主要城區實現覆蓋，讓更多的用戶享受到「高速率、低延時」全新的5G網絡體驗(見圖一、圖二)。

中移動派7厘息吸引

可以預期，由2022年起，中移的5G精品網絡，會廣泛地開展5G TO B(商業)業務，之後每年的收益將可逐步增長，但投資者不要寄望中移動會派特別息以賀這賀那，反之，大家要考慮今時50(港元。下同)區的中移動派7厘息，即每股派3.5元，如三年後，中移動升至80元/股，仍派7厘息，即是每股派息5.6元。五年後，即2026年，中移動股價升至100元，而仍派7厘息，即是每股派息7元。這對於退休者言，會是甚麼？

設今時投入100萬元，即是可買2萬股今價50元的中移動。到2026年，中移動股價能真升至100元/股時，屆時股價值是200萬元，而屆時股息年7厘便可年收股息14萬元，如之後就算股息率不變，股價不再升，都可以勉強夠食鹹魚青菜啩，中移動可否見100元/股？我覺得可以囉，因為「人」去煲劇、打電話八卦、自動駕駛、家居辦公、戰爭，都離不開網絡通訊，現代人要吃三種米:

‧白米，愈來愈少；

‧黑米，毒品唔好制；

‧電米，今時你家的網絡錢是否已多過買米錢。

大家不妨諗諗，國內的社保基金、退休基金，會否也買中移動？

買中移動，有甚麼風險？地震、所有已建發射塔無了、阿爺管住網絡費，咁就……！

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)