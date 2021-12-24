昨日A股市場的大消息是，國務院批准了五礦和中鋁等機構的戰略性重組。國內傳媒稱之為:「中國神礦」、「稀土航母」。

消息公布後，昨日港股的五礦資源(01208)和中鋁(02600)均見大升。

重組後的稀土巨頭將擁有中國70%的重稀土、40%的輕稀土的開採量，有望成為全球霸主級的稀土巨頭，新公司由國務院國資委控股。

今年9月23日，五礦稀土首次公告，接到中國五礦通知，中國鋁業集團、中國五礦、贛州市人民政府正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。

據今次五礦稀土公告來看，此次兩家央企聯合地方政府組建新公司，意味著國內六大稀土集團的格局或將被打破。

2011年，國務院發布《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》。工信部提出組建「1+5」全國大型稀土集團的方案，拉開了稀土行業的整合大幕。最終，形成了北方稀土、中鋁集團、廈門鎢業、五礦集團、廣東稀土和南方稀土等六大稀土集團。

有機構分析認為，一旦此次重組完成，新成立的稀土巨無霸將與北方稀土南北呼應，塑造一南一北兩大稀土集團的新格局，可以更好地對稀土產能進行統籌，以提升行業定價權與控制力，而稀土價格近年來暴漲暴跌的模式將成為過去式，對於保護資源與實現國家利益最大化都有著戰略意義。

今年1月，工信部發布2021年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標。中重稀土礦產品方面，此次重組擬整體劃入的中國稀有稀土、南方稀土集團以及五礦稀土集團佔比67.94%，如加上廈門鎢業股份有限公司，總佔比則超過85.90%。

美國八成稀土來自中國

此次擬劃入的幾家非上市公司來看，中國稀有稀土是一家擁有輕、中重稀土礦資源、冶煉分離、下游深加工業務的橫跨多個省(區)的綜合性稀土企業集團，並且在稀有金屬方面涉足鎵的生產和鎢資源等的開發。中國稀有稀土股東方除中國鋁業集團持股53%外，A股另外兩家公司也有涉及。一家是來自河南的焦作萬方，持股比例13.17%，另一家是有研新材，其通過控股子公司有研稀土持股3.11%。

因為中美貿易戰的關係，中國開始限制稀土出口，以7月來說，日本共同社指出，中國的稀土出口和去年相比減少69.1%。但含美國在內的許多國家，在軍事、高科技產業方面都需要仰賴「稀土元素」，美國甚至有8成的稀土是來自中國。稀土，顯然成為貿易戰下新一輪的導火線，但甚麼是稀土呢？

中國會限制稀土出口？有西方國家估會，原因是稀土是許多高科技產業必需原料，一般認為，稀土出口減少和新冠疫情造成全球經濟大幅度收縮有關，但近7成出口萎縮，不只引起了美國的注意，也引來許多猜測，這是不是中國拿來反制美國制裁的方式？畢竟中國並非第一次因國際衝突限制稀土出口，2010年發生中日釣魚島(日本稱尖閣列島)撞船事件時，他們也用在日本身上過。

稀土英文是Rare Earth，地球上有很豐富的金屬存在著，而在這之中還有30多種「稀有金屬」存在，如字面涵義，這類金屬的蘊藏量比一般金屬稀少許多。

許多國際機構會將這些稀有金屬，分為「輕稀土」或「重稀土」，但新聞中所討論的「稀土」，屬於輕稀土，主要有17種（見表）。

根據2017年歐盟的研究報告，中國是目前世界第一大稀土礦生產國，也是稀土礦第一大出口國，約佔世界出口額總量的95%。

據美國之音的報道，2004年到2017年，十多年來美國進口的稀土有80%來自於中國。其實，據目前所知，中國的稀土蘊藏量佔全世界的4成，這也代表還有6成不在中國的稀土是可以被開採運用的，但為何世界各國還是傾向從中國進口「稀土」？為何中國還是這些稀土元素的「主要生產國」？很簡單，就是中國以環境被污染換來了稀土的主導權。

這艘稀土航母，會否成為反擊美國制裁的武器？有待觀察。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)