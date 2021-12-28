聖誕過去了，整個2021年，不少分析者都認為美股一定會好快「落」，因為美儲局印鈔多，股市有泡沫。筆者則一直表示，在某些日子，美股可能會快跌一下，但不易大落，聖誕過去了，果未見聖誕快落。

美股有跌無大落，主要原因是美儲局和美政府不許美股落。美股快落，美中產階級和選民會不快樂，政客的議席便會失落。

支持今時美股不快落的基本原因是市場錢多。今年3月，泊在美儲局Repo系統的閒錢約3千多億美元，到近日已升至15000億至17000億美元，有這個大蓄水池，任何的股落，不旋踵就會被執平貨者，買回上去。而泊於美儲局Repo系統的閒錢是從MMT來。

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維基百科謂:

現代貨幣理論(縮寫MMT)是一種非主流宏觀經濟學理論，認為現代貨幣體系實際上是一種政府信用貨幣體系。現代貨幣理論即主權國家的貨幣並不與任何商品和其他外幣掛勾，只與未來稅收與公債相對應。因為主權貨幣具有無限法償性質，沒有名義預算約束，只存在通貨膨脹的實際約束。主張功能性財政，即應由財政部代替中央銀行承擔實現消滅失業率和避免過度的通貨膨脹的職能。

現代貨幣理論認為，貨幣的唯一價值就是公家賦予的繳稅功能，政府可以一直發行貨幣來活絡市場，唯一制約超發貨幣的因素就是通貨膨脹；但公家可以通過課稅，來收取民間擁有的貨幣，以避免通貨膨脹。

1990年代中期以後，日本是實踐了現代貨幣理論的先行國家:大量發行貨幣，但是沒有惡性通貨膨脹；不追求預算與支出平衡，通過零利率甚至負利率，以保障國債利息支出不爆炸；課徵消費稅以保障基本社會福利與社會基礎設施更新。

政府可以任印鈔，制約因子是通脹。

在1971年8月15日以前，美國的印鈔上限，是要跟其黃金儲備掛勾，當時美國有1盎司的黃金，便可以印35美元。但美國政府黃金儲備有限(話有8000噸，但從無人見過)，美政府財赤大，印鈔要無限大才可，於是在1971年8月15日，美政府突然宣布，美國不再接受35美元換1盎司黃金，是叫做與黃金脫勾，而改以美印多了的美元，是要來擴展美國的結構GDP，因此，美元的印鈔上限，就是美國的GDP，此說十分可以，因為打工仔每月碌卡的上限，就是他月薪上限。在1970年美國財赤佔美國GDP的26.1%，到2020年美國財赤已達美國GDP的105.6%（見表）。這是甚麼？設閣下年入1000萬夠多啦，但閣下碌了1050萬元卡數，要12月31日清卡數，當然清不了，便要再碌多50萬元卡數，以新卡數去冚舊卡數，長此入不敷支，有估計到2050年美國財赤會近美國GDP的兩倍，此即美國會永遠還不到其國債，怎辦？

美國人又一再開展乾坤大挪移，認定美元掛勾GDP也限制了美國的印鈔速度，提出了個MMT來。MMT的好處是:

1。不與任何商品或外幣掛勾，此即任我行(印)；

2。只與未來稅收勾，政府有稅收，即是有能力去還債還息，而如果印出來的錢是由國民保有，可以透過加稅(不是加息)去收回來，亦因此美儲局一直強調要看就業情況。全民就業，即是多了稅可收。特朗普亦對華貨加關稅，如這個加了的關稅是由中國廠家孭，即美國向中國人也抽稅，幸而中國廠家有牙力，只接FOB單，由美國入口商付那增加了的關稅，美國入口商便提升零售價，將此加了的關稅轉嫁了與美國的消費者(這亦是以支持MMT的稅)。

MMT最怕甚麼？

除了怕少了稅入(所以拜登是不會大減稅的)，MMT亦怕通脹升，因為通脹升，會削弱國民的購買力，政府想加多些稅也不成。

今時美國通脹是十分高的，遠超過美儲局自己所定的2%水平（見圖），通脹一升，美儲局就頭大，因為如加息壓通脹，則會帶來龐大的利息支出，因為卡碌大了，但如不加息，市場可能會對這些超發的貨幣失信心，作為一個與MMT搭上的美儲局，它只好拖緩加息幅度和速度，這樣即是為金融市場提供了個長久低息的環境，一如日本，在過去十多廿年，日本是個成功的MMT實行者，財赤年年增，日圓年年印，通脹年年低，息口便可年年零，而日圓幣值是年年軟。為甚麼日本可以成功行出MMT，是因為她年年有龐大的貿易盈餘，來支撐財赤年年赤，但美國是沒有貿易盈餘的，當財赤，貿赤齊來，理論上，美元是真的不值錢，但美國有11個航母群，亦是全球最大的消費市場，當債仔手瓜起展，而債又借得大時，債仔反而可以大聲過債主，但這個畸型現象是不可持久的，但會幾時崩潰？

筆者的看法是:看美儲局Repo系統內的閒錢額，在12月24日，額為15778億美元，只有當這個額回下至少至一半時，美股一跌，這批閒錢資金勤王也不起作用時，美股才可以跌鋪勁。

美國金融市場的閒錢，主要是因美儲局仍每月買120億美元債而來，今時美儲局減少買債，此即向市場泵水的額度會枯竭，到明年3月至6月(看美儲局會否加速減少買債而定)，將會是這個Repo系統內閒錢會減少時，而這將會是美股以至環球股市的一個危險期。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。