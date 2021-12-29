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29/12/2021

美國之鑑

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　　新冠疫來，美國碰上最大難題之一是，工人不見了。

 

　　據美國勞工部數據，今時美國勞工人數較疫前少了400萬人（圖一），這些人去了哪？

 

 

(1)死了，病了；

 

(2)怕染疫不幹了。

 

　　結果？美國今時職位空缺有11萬個，但就是找不到工人（圖二），所以今時美國的失業率低，不一定是好事，只因為工人少了，職位多，所以失業率一定低，但新增職位一定少了（圖三）。

 

 

美國醫療服務崩潰

 

　　美國的醫院護士短缺，人手便緊，使到護士工作量繁重，不少護士辭職，醫院少了人手便收不了病人。

 

　　美國醫院是私家的多，不夠病人即不夠客、不夠收入、財政有困難、便破產、關門、執笠（圖四）。

 

 

　　後果？美國醫療服務會崩潰。

 

　　另個災區是銀行業，有些地區有錢客戶遷走去較偏僻區以避疫，結果是以前有多錢客戶的支行，今時無生意，銀行便關閉這些支行，銀行服務又停了（圖五）。

 

 

　　航空業不用說，不少班機取消了，結果是飛機服務又沒有了（圖六）。

 

 

　　疫情一來，出生率低了，十年八年後，學校學生少了，再之後是勞動力少了。結果（圖七）？

 

 

　　美國例子，不少歐美國家也面對，這是與病疫共存的結果。正有謂:少壯不努力，老大徒傷悲；可以改為:抗疫不努力，日後社會悲。

 

　　香港的衛生署可有考慮到這個？抗疫不是疫來才抗，而是疫未來已造好抗，《孫子兵法》:勝而求戰，並非戰而求勝。美歐就是以為可以打到來才食，結果，遲早無得食。因為不要以為新冠疫就是感冒這麼簡單，看看美國前線醫護人員，回報了甚麼關連症候多了（圖八）？

 

 

　　如果殯儀館會上市，我一定認購，這是穩賺之股，原因不用多說吧！

　

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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