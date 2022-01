歷來買股都是要看政治,特朗普上任後,益發明顯,拜登接棒,更是加多幾兩陰濕。中國在忍、忍、忍後,終在2021年3月,楊潔箎叫板布林肯,反擊近1小時,中美正式進入冷戰。

在冷戰初期,美國一直用長臂管轄,謂新疆有強逼勞動,對一些中國科技公司進行打壓,禁止將技術與中國公司外,亦進一步限制美國資本去投資在這些被列入黑名單的公司。

中國沒有長臂管轄渠道,但也不會坐以待斃,自2022年1月起中國推出多項反擊法令:

1。自2022年1月1日起,所有銷華商品均要附印中文的成分說明,及產地資料。這方便日後檢查食物的安全性,保障中國消費者;

2。成立出口產品大集團,統一管理執行出口政策,這些出口產品大集團包括:

A。稀土;

B。鎂。

相信成立這些出口產品大集團,陸續有來,目的明顯,就是免一些重要資源流入到反華國家,讓這些反華國家做「炮彈」來打中國,這個「炮彈」是統稱、是個比喻,各位想像下便是,想不到?

稀土,可用在導彈、飛機、半導體上,鎂又如何?看美國最大的鋁材製造商Matalco上周與客戶的通告:

「The purpose of this note is to provide this advance warning that, if the scarcity continues and especially if it becomes worse, Metals may need to curtail production in 2022, resulting in allocations to our customers」。

上講的缺材料,是缺甚麼?

Matalco Inc主席Tom Horter在上通函有謂:

In the last several weeks, magnesium availability has dried up, and we have not been able to purchase our required magnesium units for all of 2022。

明白了,製鋁磚/製品要鎂,而鋁是用在飛機上(即軍事上)、汽車上、建材上,鋁價在近月大幅飆升(見圖一),而鋁價上升會帶動大宗商品價格指數上升,這又會帶動通脹上升(見圖二),會逼使美儲局不得不加息去壓通脹。

當然使美通脹上升,不光只因鋁價升,但鋁價升,就有一定漲通脹之力。

全球最大的鎂供應者是中國,中國近月組成鎂生產集團,統一管理中國鎂的出口,又會不會是Matalco Inc謂最近買不到足夠的鎂來製鋁?任估中國沒有長臂管治機制,但就有個大消費入口市場和大製造業、半製成品、資源出口市場,管理好這一出一入,是其中可以制衡反華集團之法。

中國是在2021年第四季起才推出這些出入貨品管制之法,估計在2022年首季,將會有不少這類的法制出台,投資者是否應等一等,等到塵埃落地後,才好落注?

如認真心急,可考慮能置身戰場之外的黃金股、電訊網絡股和公路股。

中美有政治爭執外,美俄亦有爭拗,美國打茅波,借歐盟之力,去在烏克蘭和格魯吉亞設置美飛彈系統(圖三)。普京立時拉出10萬大軍,陳兵烏境,歐盟與美國立時謂俄欲侵烏,在傳媒上大造文章。

普京斬釘截鐵謂,觸及俄紅線,北約再東進一時,就不客氣,歐盟與美遂軟下來,普京亦自邊境撤兵,謂已演習完畢,跟著就是美俄會在2022年1月展開談判(圖四),會談出甚麼?相信普京不會容許烏克蘭和格魯吉亞有美飛彈指向俄羅斯,是也不是,美俄開會後便知。

不過中國在這方面就無咁好彩,日本已與美國達成協議,容許美軍的快速移動導彈在日本一眾有人住或無人住的小島,設立發射基地,用意是,移動嘛,射完導彈打你中國便走,使你中國難作還擊。當美、日、加、台已如此狠毒時,你道中國會怎辦?跟你客氣?

美國已不客氣,最近不就是「有意」(?)地搵顆星鏈衛星,由距地500公里的軌道,下降至距地300公里軌道的中國太空站來作試探以至攻擊?如果中國宇航局,不一早預到美國會有這些小人動作,怕2021年的最大新聞將是中國天宮喎嗬了。

凡此種種,都說明一點,美國亡華、亡俄之心不死,日本仔侵華又心不死,想2022年不關注政治,可以嗎?投資者可怎辦?

參考諸葛亮未出山之前的做人處事原則:

「苟存性命於亂世,不求聞達於諸侯」,惜他被劉備三顧草蘆後便沉不住氣,出山了,結果?

七星燈也未能續命,鞠躬盡瘁,捱瓜咗。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。