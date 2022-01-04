A Tale of Two央行：2022年版（一）

2021年5月17日，筆者有文:《A Tale of Two央行》，講的是中美央行對各自上升的通脹表態各有不同（圖一至四），美國謂是暫時性的，中國則嚴陣以待，結果？

美儲局今時被打臉了，再不敢講通脹是暫時性，要被動地在可見的經濟下行期間加息了。

中國當時是嚴對通脹，當時《中國政券報》頭條:若通脹續升，貨幣政策將適時應對；當時《證券日報》頭條:靠資金寬鬆的經濟復甦，難撐商品超級周期。發改委則明確表示:嚴控高耗能、高污染項，大半年工作下來，拆了不少金融炸彈，包括內房業的，遂在可見的環球經濟下行期，可以主動地行寬鬆的貨幣政策。

一間央行能否被世人信服，一定不在於其貨幣政策落後於市場形勢，今時美儲局便是，而在於其貨幣政策，要超前於或與市場形勢同步，今時人行便是。

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理論上，大家都是看通脹數據，都是PPI、CPI，經濟教科書都列出要用怎樣的貨幣政策去應對通脹，但為甚麼美儲局會落後於市場形勢？簡單:美儲局不是看economic data(經濟數據)，而是看political economic data(政治經濟數據)，當市場不少人都謂當時的美通脹不是暫時性時，而美儲局卻堅謂美通脹是暫時性時，就明顯地，美儲局是失明、失心智，在2022年又將如何？美儲局可會亡羊補牢？

儲局2022年從緊不從寬

2022年美儲局將有三個職位空缺，傳拜登屬意Sarah Raskin、Lisa Cook和Philip Jefferson出任。

拜登屬意Sarah Raskin去出任美國銀行監管的副主席一職，他於奧巴馬時期曾任美儲局理事及財政部副部長，參與過制定2010年的《多德--佛蘭克法案》，當年在民主黨主導下，美國國會通過了2，300多頁的《多德--佛蘭克法案》，伏爾克法則(Volker’s Rule)是該法案核心之一，是主張制止商業銀行從事高風險的自營交易，將商業銀行業務及其他事務分隔開來，亦禁止商業銀行擁有對沖基金和私募股權基金，限制衍生品交易並對金融機構的規模施以嚴格限制。

在鮑威爾任美儲局主席期間，鮑威爾的美儲局則簡化了(即是淡化了)伏爾克規則。

Raskin曾將金融危機歸咎於「將許多人的利益邊緣化的放鬆管制熱潮」，可以預期，2022年可能是美國金融政策一個政策轉折年，Raskin極可能有一整套方案，會教華爾街和企業頭痛，如果銀行要減少涉足對沖基金和私募股權基金，和限制作衍生品交易，美股會怎樣了？怕不用加息，相關銀行也要自動收遮了。

Lisa Cook曾任奧巴馬政府的白宮經濟顧問委員會的高級經濟學家，Cook最近一次講話曾表示支持拜登的經濟項目。

Philip Jefferson研究重點是勞動力市場和貧困，在勞動力市場趨緊的成本和效益方面，他認為是利大於弊。簡括言，加薪是好的，工薪上升，通脹自然升。

今年將獲投票權的美儲局理事包括堪薩斯城聯儲主席Esther George、克利夫蘭聯儲主席Lovetta Mester、聖路易斯聯儲主席James Bullard，他們三人最近都對物價飆升發表了鷹派評論。

在2022年，市場將可看到不再認為通脹是暫時性的鷹派美儲局投票者，肯支持高工資的可能儲局理事，會支持拜登經濟項的可能理事，要對金融機構嚴加監管的可能理事。

因此2022年，美儲局的政策應是從緊不從寬。

中國人行又如何？明續。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)