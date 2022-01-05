A Tale of Two央行：人行篇

昨日(4日)談了美儲局，筆者認為由於美儲局在2021年對遏通脹不負責任，在2022年就有報應，要在美經濟今年的經濟下行周期中，仍要緊縮和加息，今天談談中國人行。

大體上，人行於2021年對通脹已拉響了警報，亦對存在的金融風險作了應對，內房股的債務問題，如恒大(03333)債務，是在2020年10月已被中央關注，連串的硬執行三條紅線，把內房債務逼到懸崖，中央最終會否出手救？相信在今年3月至6月有答案。

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中央救與不救非重點

中央救與不救不是重點，因為救，即是用全國之力解；不救，危機就由企業自己解。

人行會在2022年做甚麼行甚麼政策？很易知的，看2021年12月27日的人行工作會議公布就是，以下是文抄公，大家看便是。

會議指出，2021年，人民銀行堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持實施穩健的貨幣政策，全力支持助企紓困，創新推動綠色發展，有效防控金融風險，持續深化金融改革開放，各項工作取得了好的成績。

做樣事:

(1)貫徹新發展理念，應是按變化中的形勢來應對；

(2)穩健貨幣政策，應是不太鬆、不太緊；

(3)助企紓困，這個「企」應是中小微企，不是大企；

(4)推動綠色發展，這是碳中和、碳達峰歷程；

(5)防控金融風險，這跟(1)和(2)相呼應；

(6)深化金融改革開放，起碼人民幣數字化可以更被推進。

假如筆者以上的總括是太概括的話，大家可以看人行自己的話:

一是穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性總量合理充裕、長中短期供求平衡。兩次降低存款準備金率，共釋放長期資金約2.2萬億元。引導1年期貸款市場報價利率下行5個基點，下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點。廣義貨幣M2和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。人民幣匯率在複雜環境下保持了合理均衡水平上的基本穩定。

二是金融服務實體經濟質效進一步提升。增加3，000億元支小再貸款額度，繼續落實並適當延期兩項直達貨幣政策工具。2021年11月末，普惠小微貸款餘額18.9萬億元，按年增長26.4%。創設碳減排支持工具，設立支持煤炭清潔高效利用專項再貸款。加強製造業信貸政策指導和監督考核。11月末，製造業中長期貸款餘額按年增長33.8%。重點領域、國家重大區域發展戰略的金融支持力度進一步加大。增加2，000億元再貸款，支持區域協調發展。

三是防範化解金融風險取得新成效。重點集團、大型企業風險處置穩妥推進。推動存量高風險機構持續壓降，高風險機構數量明顯減少。堅決推進反壟斷和防止資本無序擴張，將各類金融業務全面納入監管。國內系統重要性銀行名單正式發布，附加監管規定落地實施。依法受理金控公司設立申請。制定實施全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法。金融風險總體收斂，堅持市場化、法治化處置風險，增強了市場預期的穩定性。

四是金融國際合作和對外開放積極推進。有序開展綠色金融國際合作。牽頭完成二十國集團首個可持續金融框架性文件《G20可持續金融路線圖》。推動中歐綠色分類標準趨同取得階段性進展。積極參與多邊危機防範救助和債務協調。全面參與《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)生效實施。

五是金融改革取得新進展。切實履行金融委辦公室職責。存款保險早期糾正工作成效明顯。「跨境理財通」試點、債券通「南向通」落地，全球三大債券旗艦指數全部納入中國債券。跨境人民幣使用政策持續優化。外匯重點領域改革進一步深化。保持外匯儲備資產安全和規模總體穩定。

六是金融服務和金融管理水平不斷提升。金融業立法統籌協調力度進一步增強。金融業綜合統計成效明顯。「十四五」金融發展規劃編制工作有序推進。小微企業、個體工商戶支付服務明顯改善。冬奧支付服務環境建設加快推進。新一代信息基礎設施建設取得突破。發布數字人民幣研發進展白皮書。跨省異地電子繳稅、行郵稅電子繳庫等工作深入推進。出台《徵信業務管理辦法》。出台金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法。深入貫徹金融消費者權益保護實施辦法。參事、內部審計監督、後勤保障、安全保衛、集中採購、離退休幹部服務等工作水平不斷提升。所屬企事業單位改革積極深化。

以上文章有不少名詞和要操作的領域，在2022年裏，人行會一再提出而大家將會一再認識。總的言，人行在2022年是會適度放水，這對市場整體是有利的。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)