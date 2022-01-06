  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make MoneyOnline有話兒經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

06/01/2022

電訊股全回A

#電訊股 #中電信 #聯通 #中移動
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　2022年1月5日中移動(00941)回A，到此中國三隻電訊股全回A。筆者有個胡思亂想，為甚麼電訊股會全回A，以後又將如何？

 

(資料圖片)

　

　　今時電訊股涉國家安全，但在十多年前，電訊股基本上不存在這個涉國家安全的隱患，只存在缺「水」的顯患，其時國家可能考慮到國內的市場資金不足，故不能不來港上市集資。

 

　　在外資眼中，這些涉全國電訊服務的電訊股，是壟斷性行業，不愁增長，只憂派息多少，但中移動、聯通(00762)、中國電信(00728)現時的派息率都在7厘以上，因此不少外資都有吸納，特別是中移動。

 

美禁投中國電訊股

 

　　特朗普為了打壓中國，不許美資投資於中國的電訊股，故今年1月，中移動受到了美資的全拋售，這是好事，因為筆者一直有個胡思亂想，中移動每年賺逾千億，是可以多派息或作回購的，但一直都扣而不發，其中一個可能原因是不欲「資敵」。今特朗普指令美資棄投中國的電訊股，是為中國解決這方面的一些問題。

 

　　投資者還要考慮下，中移動前晚突宣布回購約20.5億H股，約是已發行H股的10%，這些股票回收之後將被註銷，這便抵銷了新發行的A股，即中移動在回A時，並沒有增加到整體股數，不存在多了A股，會分薄股息分頭。

 

　　中國的電訊股錢途何在？是在電子平台的擴闊和應用，中移動近日發布了個公告，將在2022至2023年期間集中採購USIM(Universal Subscriber Identity Module)卡，這是第三代手機卡(用戶全球識別卡)，是用作向移動商務平台乃至多用途平台過渡的，可以在手機上實現電子錢包、電子信用卡、電子票據及其他。這個其他，應是隨著5G網絡的普及，物聯網的推廣，總的言是:電訊業不再是打電話，而是將會有一大片天空，這片天有幾大，現時無人知，只知的是電訊業會開始上台了。

 

　　從技術走勢言，中移動（圖一、二）、中電信（圖三、四）、聯通（圖五、六）股價都是在這十多年來的中位區，加上有高息，在2022年及之後，應是有錢途的。

 

　

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#電訊股 #中電信 #聯通 #中移動

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk