2022年1月5日中移動(00941)回A，到此中國三隻電訊股全回A。筆者有個胡思亂想，為甚麼電訊股會全回A，以後又將如何？

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今時電訊股涉國家安全，但在十多年前，電訊股基本上不存在這個涉國家安全的隱患，只存在缺「水」的顯患，其時國家可能考慮到國內的市場資金不足，故不能不來港上市集資。

在外資眼中，這些涉全國電訊服務的電訊股，是壟斷性行業，不愁增長，只憂派息多少，但中移動、聯通(00762)、中國電信(00728)現時的派息率都在7厘以上，因此不少外資都有吸納，特別是中移動。

美禁投中國電訊股

特朗普為了打壓中國，不許美資投資於中國的電訊股，故今年1月，中移動受到了美資的全拋售，這是好事，因為筆者一直有個胡思亂想，中移動每年賺逾千億，是可以多派息或作回購的，但一直都扣而不發，其中一個可能原因是不欲「資敵」。今特朗普指令美資棄投中國的電訊股，是為中國解決這方面的一些問題。

投資者還要考慮下，中移動前晚突宣布回購約20.5億H股，約是已發行H股的10%，這些股票回收之後將被註銷，這便抵銷了新發行的A股，即中移動在回A時，並沒有增加到整體股數，不存在多了A股，會分薄股息分頭。

中國的電訊股錢途何在？是在電子平台的擴闊和應用，中移動近日發布了個公告，將在2022至2023年期間集中採購USIM(Universal Subscriber Identity Module)卡，這是第三代手機卡(用戶全球識別卡)，是用作向移動商務平台乃至多用途平台過渡的，可以在手機上實現電子錢包、電子信用卡、電子票據及其他。這個其他，應是隨著5G網絡的普及，物聯網的推廣，總的言是:電訊業不再是打電話，而是將會有一大片天空，這片天有幾大，現時無人知，只知的是電訊業會開始上台了。

從技術走勢言，中移動（圖一、二）、中電信（圖三、四）、聯通（圖五、六）股價都是在這十多年來的中位區，加上有高息，在2022年及之後，應是有錢途的。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)