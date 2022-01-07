世界艱難，在疫情期間，有人無得撈，但美國人普遍是唔想撈（圖一）。

美國勞工部發布去年11月數據，顯示職位空缺有1050萬個，較預期的1100萬個職位稍低，與待業人數相比，是多出了370萬個職位（圖二）。這即是每個空缺，只得0.6511位工人(即不到1人)，這跟去年4月時的每一個空缺有4.6人可用，是不可同日而語（圖三）。

(iStock)

換言之，在去年4月，美國工人是想撈都無職位可去撈，但到去年11月，美國工人就有太多職位可去揀，但就唔想撈。有甚麼原因使到美國工人離職唔想撈（圖四）？

行業上，酒店/食肆業、康健業、社工、運輸、倉庫及公用事業最多人唔想撈，這是可理解的，因為這些都是要接觸到人(即病毒)的行業，只要這些離職者有失業救濟或有家底，離職者是可以話離就離，但問題來了。

工薪升推動美國通脹

工人離職後，如公司仍有生意，就只有用高薪去請人填補空缺，這會推使美國工人的工薪上升，而工薪上升，是推動通脹的重要動力。

在1970年代初，美國的通脹就是受到工薪升，跟著物價升，工人又要求工薪升的惡性循環推升通脹。這個惡性循環會否出現？今周五的非農就業報告中的每周工薪可以給出啟示。

這個啟示頗為重要，如果美國工人的每周工薪有較大的升幅，市場就會認為未來通脹將不可避免地升，即是已轉了鷹言的美儲局，將會要有鷹行，早收緊，早加息了。

3月加息之說將更盛，美國的債券市場息將升，3月加息未打到來，故3月票據息不大升，但6月期的票據息應升較多，股市將再受壓，其中新科技股將再受壓。女股神的方舟基金，要擱淺了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)