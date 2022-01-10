終於、終於、終於美儲局要講加息了，這個加息有沒有新意思？沒有。百年來，金融市場的加減息已然多次，太陽之下無新事，加息一開啟，諸事自然來，而「諸事」是大家都知的情理之事，無未知。

2021年3月10日和11日，筆者有文:《標普還要跌39%》和《美儲局累事》，講的就是2021年至2022年的加息事。去年3月美10年債息一度升逾1.7厘，但跟著美儲局提升Reverse Repo Rate至0.5%，使到存於美儲局的隔夜資金由3000多億美元，升至去年底的近2萬億美元，對美股構成個蓄水池，故美股是不易跌出災。但只要筆者去年此兩文的情況出現，今年美股是可以跌舖勁，會否成災，要看美儲局會否因怕股跌太多，而又QE了。

以下是該兩文的撮載，是歷史但亦可以是未來，此一如某君疑染上Omicron，之後的程序是，入竹篙灣21日，定時檢疫，連續陰，出竹篙灣，有陽入醫院，有重症入ICU，輕症去亞博。對某君言會怎走是未知，但對醫務人員言，是鐵板釘釘的必然發展。

2021年3月10日，《標普還要跌39%》一文，提出:

美國有家資本管理公司莫特，日前(指2021年3月初)出了個報告，謂如10年美債息續升，標普500(當時約4000點)還可能要跌39%。

莫特資本管理公司的報告謂:

美10年國債和兩年國債息差，與標普500走勢是呈負相關走勢。

(iStock)

美10年國債和兩年國債息差，在過去30年，有這樣的一個周期:當經濟進入或接近衰退，10年/2年的息差會趨零；當衰退過去，息差就會擴大。10年/2年的息差在2.6%至2.8%見頂，在-0.5%至0%間見底（圖一）。

當10年/2年的息差下跌，美標普500就升，當10年/2年的息差升，美標普500就會下跌（圖二）。

如10年美債息續升，則標普500指數將要下跌，莫特資本管理計了條數，假設未來12個月標普500指數的收益為176.55美元，而美10年債息不升，則標普500的理論價為3603點，較現水平下跌4.8%左右。

但如利率續升，而標普500指數12個月的市盈率仍要保持市盈率在15.4倍的歷史平均值時(今時標普500的PE是18.2左右)，標普500指數便要降至2718點，即要跌39%，這與2000年和2008年標普回落的幅度相若。

在2021年3月11日《美儲局累事》一文中，筆者提出:

美聯儲保就業不加息壓通脹

2021年3月，美經濟增長好，應是通脹會臨，但美聯儲局會否於此刻加息來壓通脹？BofA謂不會，因為美聯儲局今時的關注點(已講過多次)是就業，亦會容許通脹率高於以前所定的2%上限一段時期。

這個「一段時期」是可以為市場帶來擔憂與恐懼，恐懼一旦失控就會控制不來，圖三是美10年債息及其平均線組合。BofA的技術策略師Ciana謂50天、100天、200天的平均線已組成個上升正排列，從技術走勢言，這是個難停步的上升格。

Ciana亦謂按此步伐，美30年債息會於2021年8月至2022年1月間，升至2.24至2.49%（圖四）。

今時美10年債息是否衝2厘了？真要服BofA的高手。

BofA謂今時沽債之局，似1987年4月的沽債，再引發87股災。劇情如下:

(1)經過87年之前兩年的寬鬆後，通脹開始上升，市場又預期就業情況會續升(類似今時情況)；

(2)美聯儲局被逼於87年初加息，因為美通脹由2.8%升至4.7%。而美聯邦基金利率便由6%升至9.75%（圖五）。

今時又如何（圖六）？

美聯邦基金利率已經是低無可低，又不可能行負利率(無得負利率，一負，外資便沽債走人，美元會跌到隻狗)，如今通脹率已升了，是美聯邦基金利率要升，已是必然之事，問題是哪個燎原的火種，BofA認為有兩個:

(1)2021年美政府會發債2.5萬億，但美聯儲局的購債計劃只會購9，600億，短欠了那逾萬億之數，由誰出？海外資金？美國國內市場？諗起都要驚，點冚！

(2)美國的按揭證券市場是個計時炸彈，2008年的雷曼爆破就是有按揭證券的手影。由於近年息低，不少按揭者就延長平均1.4年的還款期(即今時可以每月供少)，這等同使這個7.5萬億的按揭證券市場，造多了等值1萬億的10年期美債。這個1萬億，再加上政府發行的2.5萬億債，而美聯儲局只買9600億債時，點冚。

BofA認為，如依1987年的本子，美債息在未來一至兩個月會有所回下，然後10年債息會在今年內急爬升上2%至2.5%，結果？

1987年《經濟日報》未成立，但就在1987年10月6日，有批圖表發燒友，共同檢視長實(01113)、滙豐(00005)、太古(00019)，當時的三隻大藍籌的電腦印圖，圖印出，三人齊聲話:沽。10月19日環球股災，史稱黑色星期一(Black Monday)。

1987年的歷史，是否就是2022年的未來，走著瞧。《資深投資者 石鏡泉》

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。