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11/01/2022

斬「柴」也可發達

#Ark
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　　都2022年了，有哪家會買柴燒，斬柴竟也可發達？是，但此「柴」是「Wood」；斬，是沽空。沽空「女巴菲特」Wood的基金Ark，就可以不發達也有餐晏。

 

(shutterstock)

 

　　不廢話，看圖。

　

　　由2022年初至今，Wood的Ark Innovation ETF跌逾11%（圖一）；由2021年1月至今，Ark Innovation ETF跌逾50%。Wood的Ark Innovation ETF，專投資於所謂「顛覆式創新」企業，所謂「顛覆式創新」就是滅了舊的，迎來新的。例如滅了傳統的士司機，迎來了Uber；滅了小餐館、小超市、迎來了外賣；滅了書本、書店，迎來了網文。

 

 

　　由於是把舊經濟打爛，搶了舊經濟的市場，所以這種「顛覆式創新」者會快速發達。所以2020年，「顛覆」得厲害時，Wood的Ark Innovation ETF，重倉特斯拉（TSLA.US），基金價於當年就大升逾150%。但到2021年，這類顛覆性基金便逐漸走下神壇，全年虧損逾23%。

 

　　據CNBC總計Ark Innovation基金所持有的43隻股票中，有36隻較近一年高位下跌了40%以上。圖三是Ark Innovation ETF的十大重倉股。

 

 

特斯拉似見雙頂

 

　　頑強的特斯拉，似見出雙頂（圖四），而大家開會常用的Zoom（ZM.US）是自高位跌去逾三分之二（圖五）。

 

 

 

　　「顛覆者」可有想過，應在以後永佔車市重位的特斯拉，要見出雙頂？是因為「老細」要交稅沽股所致？而大家可以一直沿用的Zoom，不是可省你腳力和交通費，是大利好，但為甚麼也如斯不濟。

 

　　反之有隻沽空Ark Innovation ETF的ETF，Tuttle Capital Short Innovation ETF，可戲稱為「斬柴佬基金」，就在今年以來升近倍（圖六）。主管這隻「斬柴佬基金」的Stephen Weiss謂，Ark Innovation ETF仍有得跌，原因？跟你身家有關，吊你胃口，明續。

 

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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