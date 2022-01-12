昨文謂「斬柴」(沽空女股神Wood的基金)也可發達，原因今日講。

其實這個原因筆者已在2021年11月19日文《美債息後向》和2022年1月4日文《A Tale of Two央行:2022年版(一)》講過了，下為撮載。

美債息後向為何？一個字:升。原因？通脹升。結果:股跌，尤其是仍燒錢、未賺錢的科技股將跌、跌、跌。

今年5、6月間，筆者有文謂科技股價，可能會折半、折半、再折半。此即100元的股，折半是50元，再折半便是25元了。這個大話西遊的估計，雖不中，亦不遠。為甚麼估得這麼狠？

棄如敝屣時，就必然這樣。為甚麼年初時人見人愛的科技股，今時會被投資者遺棄？簡單，無投資者喜蝕本貨。

今年中，已看到美通脹上升苗頭，美儲局一直謂通脹只屬暫時，美儲局主席鮑威爾力持此議，直到最近一周才轉口風，投資者如依鮑威爾之言，不考慮他因政治原因，而口是心非，就會今時陷入困境。嗶哩嗶哩(09626)前日公布業績，人人都謂不俗，業務有增長，不過仍無盈利，結果就是被沽到開巷。如放在年前，科技股只要業務有增長，就可以繼續燒銀紙，因為燒到市場只剩你一個時，就可以Winner takes all。這是個低息、銀紙唔使本、銀紙不值錢時的情況，當息口趨升，銀紙值錢時，投資者就會諗過度過，不賺錢的股，一定不在優先考慮之列。

不少投資者仍認為，美儲局仍未加息，目前也只是減少買債，要到明年6月才完全停止買債。之後尚可能要等一個時期才會加息，所以今時買股，持股仍是安全的。

如果你家財萬貫，美儲局這個慢郎中之舉，真不成困擾。假設一位今時月入60萬的打工仔，老闆告知，每月出糧減少10萬，6個月後減至0，這位打工仔會怎安排他第一個50萬元的糧？仍亂花，還是因住來花，只要一因住花，市場的資金就會緊，市場就會有未見息加而有加息的結果。詩話:山雨欲來風滿樓。如仍不醒覺，到:夜來風雨聲，花落(輸錢)知多少。這能怨誰？

2021年11月18日，道指下跌211.17點，跌幅0.58%，報35931.05點；標普500下跌12.23點，跌幅0.26%，報4688.67點；納斯達克綜合指數下跌52.28點，跌幅0.33%，報15921.57點。

(iStock)

上列會否標誌着美股的一個轉捩點？

促使11月18日的跌市，市場給出的原因多樣，美零售數據與通脹、美政府停擺危機、美儲局主席下任人選，但沒有提及的是:美儲局開始減少買債，今周五的期權結算。

作為個投資人，你會更關注哪幾項？應是後兩項吧！

美通脹不是暫時性

在2008年金融危機後成立的美國財政部金融研究辦公室--旨在研究美國整個金融體系的風險，於今周三(即前日)表示:通貨膨脹、貨幣政策、網絡攻擊、變種的新冠病毒，可能會增加美國金融系統的風險。

網絡攻擊、變種新冠病毒的非經濟因素，投資者無得預期。但通脹、貨幣政策(減買債、收水、加息)均屬經濟因素，如投資者不作預期、處理，是自己找死。

美國的通脹再不能言暫時性了。

美國最大的肉商Tyson，將要加價，亞馬遜早已加了價，這些物價加了之後，是難回跌下來。

美國工人月均收入4,500美元未扣稅，醫保等，供樓/租金升了，平均月費1700美元，美工人平均年薪增幅為4.4%，但物價是以10%以上上升時，民生必苦，民怨生，拜登不作些樣去壓通脹是不成，而壓通脹最好的樣是:加息。

所以，美國今後加息之途會加快，就算不加快，市場也當你一定會加快，因此2021年11月18日之後，還會有哪些投資者賭會減息，美儲局會鴿？

當市場於2021年11月18日統一認為美儲局會鷹時，這就是市場之轉捩點，因為大家齊心看息是:進、進、進。十年債息一進至2%以上時，美股大件事了。

在2022年，美儲局官員會換班。

2022年美儲局將有三個職位空缺，傳拜登屬意Sarah Raskin、Lisa Cook和Philip Jefferson出任。

拜登屬意Sarah Raskin去出任美國銀行監管的副主席一職，他於奧巴馬時期曾任美儲局理事及財政部副部長，參與過制定2010年的《多德--佛蘭克法案》，當年在民主黨主導下，美國國會通過了2,300多頁的《多德--佛蘭克法案》，伏爾克法則(Volker's Rule)是該法案核心之一，是主張制止商業銀行從事高風險的自營交易，將商業銀行業務及其他事務分隔開來，亦禁止商業銀行擁有對冲基金和私募股權基金，限制衍生品交易並對金融機構的規模施以嚴格限制。

在鮑威爾任美儲局主席期間，鮑威爾的美儲局則簡化了(即是淡化了)伏爾克規則。

Raskin曾將金融危機歸咎於「將許多人的利益邊緣化的放鬆管制熱潮」，可以預期，2022年可能是美國金融政策一個政策轉折年，Raskin極可能有一整套方案，會教華爾街和企業頭痛，如果銀行要減少涉足對冲基金和私募股權基金，和限制作衍生品交易，美股會怎樣了？怕不用加息，相關銀行也要自動收遮了。

Lisa Cook曾任奧巴馬政府的白宮經濟顧問委員會的高級經濟學家，Cook最近一次講話曾表示支持拜登的經濟項目。

Philip Jefferson研究重點是勞動力市場和貧困，在勞動力市場趨緊的成本和效益方面，他認為是利大於弊。簡括言，加薪是好的，工薪上升，通脹自然升。

今年將獲投票權的美儲局理事包括堪薩斯城聯儲主席Esther George、克利夫蘭聯儲主席Lovetta Mester、聖路易斯聯儲主席James Bullard，他們三人最近都對物價飈升發表了鷹派評論。

在2022年，市場將可看到不再認為通脹是暫時性的鷹派美儲局投票者，肯支持高工資的可能儲局理事，會支持拜登經濟項的可能理事，要對金融機構嚴加監管的可能理事。

因此2022年，美儲局的政策應是從緊不從寬。

中國人行又如何？

扳了加息掣致美股大跌

可見加息彈已上了膛，只欠扳掣，而這掣在今周一，由美儲局主席鮑威爾及白宮發言人一齊扳了，結果就是美股大跌，鮑威爾和白宮發言人扳了怎樣的掣？明續。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)