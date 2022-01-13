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13/01/2022

快、狠、準

#白宮 #通脹 #鮑威爾 #聯儲局 #特首 #空運
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　　特首講防疫：快、狠、準。美儲局鮑威爾也謂，遏通脹，加息縮水也快、狠、準，突然間我的語文認識被懵了。

 

　　吓！防疫不是應一開始就該：快、狠、準，要到第五波了才快、狠、準，是否之前四波的防疫，抗疫措施都是：不快、不狠、不準？

 

　　同樣，美儲局不是應一開始就該消滅通脹於萌芽狀態，而是要到美國CPI見6%、7%，是三倍於美儲局的2%目標上時，才：快、狠、準？

 

　　鮑威爾，我同情他可能有政治壓力。但特首？阿爺有壓力叫你留力？唉！700萬港人何辜、飲食業何辜。

 

　　無空運，可能無和牛食，這是富人事，但普通人現今連食阿根廷雪牛肉都嫌貴，多吃國內供應的豬、雞、魚，無空運就無空運啦！外流港人要回港？作充分隔離（不是家居隔離）啦，港內嚴洗白白三十日；港外，由今日起收緊入境啦！如果仲唔知點做，請負責防疫官員參考中國歷代防疫之以兵封疫區之舉措啦！中國有N次疫都死唔晒所有中國人，是因為中國歷代都有嚴防死守的防疫措施呀！

 

(資料圖片)

　

　　一眾港府高官薪高糧準，可知有幾十萬打工仔，因港府防疫政策失誤就算不妻離子散，也是生活在水深火熱中？

 

　　我如有權，必定快、狠、準地炒晒這幫庸官。

 

　　美儲局為保股市，一直對遏通脹不快、不狠、不準。結果讓美通脹出現了大波動，市場對這些失誤是不會仁慈的。

 

 

　　結果在遏通脹上一直無着褲的美儲局主席鮑威爾，在美時間周二的提名確政會上，急急着番條褲，在其準備的講稿中表示：「美聯儲將防止更高的通脹變得根深柢固。」去年9月仍認為通脹是「暫時性」，故不懼，轉為今時懼通脹「根深柢固」，三個月之內轉軚真「快」。高盛和摩通認為2022年美儲局要加息4次或還不夠（圖一），美債息自然會上升（圖二），有謂美債市會大浴血了，真「狠」。

 

儲局白宮皆鷹 美股要捱苦了

 

 

　　債市可以先出血，但美股未必會立時出血，因為美儲局一早備了個資金池Reverse Repo，在周一，有81家機構用上了美儲局的隔夜逆回購操作，有1,758萬億美元資金存入聯儲體系（圖三），如是個Reverse Repo不大減（至700萬億之下？）時，美股是很難一跌跌死的。

 

　　白宮新聞發言人，在周二亦謂，明白要遏通脹，可以要用較平時較高的息率的，美儲局鷹了，白宮又鷹了，兩個一齊扳掣，美股怕有苦日子了。

 

　　交稿後，聽到特首講港府防疫措施，已十分有效，只是百密一疏啫。就是疏了那個坐貨機回來的空姐囉（圖四），空姐要幫手搬貨？

 

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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