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18/01/2022

減息了，市怎了？

#人行 #逆回購 #MLF #人行放水 #減息 #A股
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　　2022年1月17日(即昨日)，人行做了1年期7000億元(人民幣．下同)的MLF，利率2.85%(前為2.95%)；同日又做了1000億元7天期逆回購，利率2.1%(前為2.2%)，加起來，就是減息、放水。

　

(iStock)

　

　　這次減息、放水，是央行自2020年4月首次下調政策利率，距2021年12月降準僅一個月，可見此次減息放水，反映人行貨幣政策逆周期調控力度加碼，出發點是「穩增長」。如以為人行減息放水，A股可大漲就有點奢望了。圖一至五是不同的A股指數昨日表現，只有中小企有較好表現，因為人行上月的降準，今月的減息、放水，都是衝著扶助中小企而來的。

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

　　有謂這次減息放水，會救了債重的內房，但如考慮到內房債有傳達38萬億元，今次1年期MLF是做7000億元，連1萬億元都不到，怎解那38萬億元內房債之困？要解內房債困是靠政策，不是靠$。

　

　　減息、放水點都會益到股市吧！喔，看看去年12月15日，人行的降準，做5000億元MLF、100億元的逆回購，對A股的影響是波瀾不興，何故？

　

放水扶持中小企非股市

　

　　(1)MLF是要還的，要付息的，今時銀行是要找到高於MLF的利率借出去，才可有利。去年12月的一年期MLF利息是2.95%，今時是2.85%，是低了0.1%的利率，但仍要有人借才可使經濟盤活，銀行有利。

　

　　(2)市場錢是否多了，要看M2(廣義貨幣)和M1(狹義貨幣)的餘額。在2021年11月末，M2貨幣餘額達235.6萬億元，M1貨幣餘額63.75萬億元。據此，市場是不缺資金的，缺的，是市場信心，而股市上的信心是要靠上市公司質量和供求關係構築出來。

　

　　既然市場不缺錢，為何人行要放水，相信是為了充裕過年時的流動性，及為刺激每年初的借貸需求，所以就要配以減息了（圖六）。人行減息放水，應不是為刺激股市，因為好的公司，而未能發光，是蒙塵的金子，一旦風吹塵霧散，這個塘邊鶴的閒資就會入市的。

 

　

　　一個央行的考量可能是，全球將開啟收水，中國有能力去為這個環球收水作個準備，免金融業受過度衝擊，盡量緩解目前國內經濟的下行壓力（圖七）。要留意的是:下行壓力，不是衰退壓力，不排除人行會在今年稍後降準，但如果經濟能不太差時，人行不一定會再降準的。放水、減息是為扶持中小企，不是房企，也不是股市，這是投資者所應留意的。

 

 

　

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

　

 

 

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