好戲在後頭，是個相關語。是真的，好戲在後頭，亦可以是講反話，是「苦」戲在後頭。今時環球股市應是「苦」戲在後頭，點「苦」法？

2021年底，中國股民，有篇「苦」文:

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股民早午晚的哀鳴

美好的一天從恒大(03333)(今年來跌幅84.71%)的房子醒來，拿起小米(01810)手機(跌幅40.78%)刷起了知乎(美:ZH)(跌幅33.16%)，騎著小牛電動(美:NIU)(跌幅32.8%)去上班，路上順便點上一杯奈雪(02150) (跌幅55.35%)。上班打開QQ音樂(美:TME)(跌幅68.56%)來上一首搖滾，給昏昏欲睡的早晨添加一點興奮劑。中午約上三五好友去海底撈(06862)(跌幅69.47%)聚餐，打個滴滴(美:DIDI)(跌幅56.64%)回公司，下午上班摸魚打開愛奇藝(美:IQ)(跌幅73.05%)刷視頻，順手去樓下取個拼多多(美:PDD)(跌幅69.36%)快遞，貝殼(美:BEKE)(跌幅70.82%)中介又打電話來推銷房子。晚餐吃著每日優鮮(美:MF)(跌幅65.46%)配送的水果，看著朋友圈裏的水滴籌(美:WDH)(水滴跌幅88.58%)，用支付寶(阿里(美:BABA)，跌幅48.67%)捐了點錢。刷著b站(美:BILI)(跌幅35.91%)裏新東方(美:EDU)(跌幅89.94%)捐桌椅板凳的視頻，默默地抽著電子煙(霧芯科技(美:RLX)，跌幅69.25%)終於十二月了[加油]挺過去，馬上開春了。

美股應在2022年苦

A股在2021年苦，美股應在2022年苦。2021年11月底，JP摩根按其通脹與利息的計價模型計出標普可以回見2500，即是較目前水平下跌50%。JP Morgan表示，如明年通脹持續高企，在1.5%至2%間波動時，就會使利率有較大的再上升壓力，而如屆時美儲局又不再向市場注資，而公司盈利又受通脹蠶食時，標普500就要回調了。如果市場是將通脹全盤接收，而不是視而不見的話，則標普500的走向，會如灰點綫，要回下至2500水平。但如市場一如今時不理通脹，就會如紅綫走向，即是目前的標普500走向(藍綫)（圖一）。

今時，大家都知美儲局和白宮不會對通脹視而不見（圖二），美儲局關水喉了，會先緊水再加息，利息自然升（圖三）。市場已由傳2022年難加息，轉而改傳會快加息，近日更有人傳會一加就是半厘，不是四分之一厘，如真加得咁快，股市能不死？「苦」戲便開鑼。

筆者在2018年12月28日《又是水晶綫》一文中，自我老作將水晶綫延伸至2037年（圖四），應夠筆者應用(因屆時應死了啩)，是見2020年初股市(以美股計)見底回升，升至2022年初(唉呀！2018年時點估到2022年3月美儲局會加息呀)，回調至2023年初。但大家又不必太苦，只要能捱過2023年，則2024年是可以回升的。

苦盡(2023年)甘來(2024年)，前提是要捱得過2023年才好，祝大家好運，亦祝我講錯。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)