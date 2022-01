身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭

文題是《紅樓夢》第二回,曹雪芹借智通寺的門聯,來點出曹府最終的衰落。筆者投資,亦常以此門聯為戒,要「早縮手」,免「眼前無路」。

近日美股大跌,假如有投資者覺眼前無路,就是因為輕視了在2021年11月美儲局發布了個Financial Stability Report,謂美股危。11月10日有文:《美儲局謂美股危》。

美儲局於周一美股收市後,發表了個Financial Stability Report(圖一),不長,只85頁。內容一點,美股不穩。

美儲局這個報告指出,原文照錄:

「Prices of risky assets keep rising, making them more susceptible to perilous crashes if the economy takes a turn for the worse。」

「Asset prices remain vulnerable to significant declines should investor risk sentiment deteriorate, progress on containing the virus disappoint, or the economic recovery stall。」

譯過來是:如投資者情緒轉差,美股便危。

如認為這個講法是講阿媽係女人,就有點不尊重美儲局的警告,當然,凡投資者情緒轉差,股市都會不佳,但會不佳至perilous crashes,就是阿媽是女人和阿媽是武則天之別。武則天是女人,但她可是個平凡的女人?怎知美儲局這句perilous crashes夠重磅。你試google 「perilous crashes」這兩個字,就立即找到美儲局這個Financial Stability Report,如果不是重要,怎會在報告出了數小時之內,就成了熱搜。

要出現perilous crashes,是先要有乾柴(asset prices vulnerable),再要有火(investor risk sentiment deteriorate)。

美儲局先分析為甚麼現時的資產價是位高勢危(即泡沫)。

(1)Asset valuations(資產估值)

Prices of risky assets generally increased since the previous report, and, in some markets, prices are high compared with expected cash flows。

Previous report是指今年初的Financial Stability Report,此報告是每半年做一次。

(2)Borrowing by businesses and households(企業及家庭借貸)

企業與家庭借貸額已回到疫前的高水平,主要是受到低息及政府補助,當利息升,政府資助不再,就有危了。

(3)Leverage in the financial sector

Leverage continued to be high by historical standards at life insurance companies, and hedge fund leverage remained somewhat above its historical average. Issuance of collateralized loan obligations(CLOs)and asset-backed securities(ABS)has been robust。

一句,借貸開始多了,有些領域更超越疫前水平,而在2008年雷曼爆破時的禍端抵押債(CLO)及(ABS),都受市場熱捧。

(4)Funding Risk(資金斷裂風險)

美儲局認為美國國內銀行的資金來源主要來自市場借拆及持有流動性強的資產(即是如市場資金一緊,這些銀行的資金鏈可能斷裂)。

通脹現處第一風險

除擔心美國的銀行業安全性外,美儲局也擔心中國的地產債務會爆煲,帶來環球金融市場不穩,禍及美國,這個擔憂,你不能不說是杞人之憂,反正意見是美儲局的,接受與否在你。

乾柴有了(資產處高位勢危),火種何來?美儲局調查了美投資者認為的火種為何。

圖二是今年初調查所認為的五大火種:疫變、利率上升、通脹上升、中美關係惡化、資產價格調整。

圖三是今時調查所認為的五大火種:

通脹及貨幣緊縮、疫、中國處理地產債務、中美關係惡化、比特幣及類似幣的不穩。

由於這個報告是在周一美股收市後才發布,美金融界怎反應,看昨晚美股表現。

美儲局已拉響了警報,聽入耳否自決。

之前,每當美股大跌,美儲局都會做些動作托市,但今時,你估美儲局會嗎?美股跌多幾日就知了。

