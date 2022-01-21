美股一跌，跟湯加海底火山爆發一樣，災後瘡痍，有幾瘡痍？

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(1)美十年債息升破1.8厘，並一度上見1.9厘，在之後，估計美十年債息在短期間內，是會邁上2厘以至2.25厘（圖一）。

(2)所有股指數都跌了個朝翻天，是自2016年以來最劣的，亦是30年來第三個最差勁的（圖二）。

納指跌得最慘烈

(3)經此一跌，納斯達克指數跌得最慘烈，已回見2021年3月水平，再跌，就是穿底。事實上，自去年11月以來，納指已是一頂低於一頂，一底低於一底，但如連2021年3月的底也跌穿，技術走勢是大大不妙（圖三）。光看納斯達克指數是不足以看到納斯達克指數是如何的拉牛上樹，指數雖升，但自2021年3月起，已有不少納指股票是跌破了200天平均線，而該綫是被視為牛熊分界線（圖四）。

(4)跌勢慘烈又急，連高盛的第四季的股票買賣團隊也有虧損（圖五）。

(5)雖然美息可加，但美匯指數未見跟升（圖六）。

(6)最最最淒慘的，是今時是無人肯買貨，市場反映，三個沽家只有兩個買家，為甚麼今次無人敢撈底？因為十年債息已高於標普500的派息（圖七），並且尚有再擴闊的趨勢，如十年債息再上升至2厘至2.25厘時，將更如何？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)