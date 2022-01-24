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24/01/2022

加幾多息會股災？

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　　今時人人關注加息，但首先要明確是甚麼的「息」。

　

　　我們有：

　

　　(1)官府的息，如美國聯儲局的聯邦基金利率，人行的MLF息，這些息跟蟻民的關係雖大，但不是致命。

　

　　(2)致命的，是蟻民向銀行借貸的「息」，舉個簡單例子，大家便明白，無論銀行息口有幾低，借了大耳窿錢的債仔，便只有付大耳窿的高息。

　

　　以港人言，供樓者有定息，有浮息，如有「P-」，有「H+」，可見各借貸者對不同息會有不同感受，當浮息借貸者擔心大圍息率上升時，定息借貸者就可大安旨意。

　

　　對股民言，特別是美股民，今時要關注的，是美國10年期債息，又或者是5年期息和3個月期票據息及美股的派息率。這些息率間的差異，會影響到投資者對股票PE(市盈率)的估值，隨之便有買賣。

 

（iStock圖片）

 

　

　　今時市場估2022年標普500的每股盈利總合起來是190至200美元間，如市場悲觀只給15倍PE時，標普500便在2850至3000間；如市場樂觀，給25倍PE時，標普500便在4750至5000間（見圖一）。上周五(21日)，標普500收於4390點，即是市場給標普500的PE是22.5至25倍之間。

 

　

　　普羅投資者是不管債息與股息間的差異，你試回想你買賣股票時有考慮過嗎？沒有嘛，但機構投資者，尤其是保險公司，它們為求長期與穩定的回報，一定是較喜買債，只不過過往20多年的債息超低，不能不把他們部分資金轉投股市。2019年底，美10年期債息潛水，標普500股息？升，更助長此類美金轉移，但自2021年3月，美十年債息已見有高於標普500股息，於近日更開始有加速拋離之象，適值今時是年初，不少投資機構會重新調校其資金部署，沽股買債是必然事（圖二）。

 

　

 

　　但買哪個年期的債？

　

　　今時市場估是3月起加息，加至2023年便加完。基於債息與債價成反比走勢，故在加息期，買的債期應盡量短，使所持債的價不受減值威脅，當然如買債者是持債到期，其本金便不受影響，如加息期間，中途要沽債套現，就會有本金損失。基此，今時債券投資者會盡量買:

　

　　(1)今年3月便到期的票據，即是加息對這些短期債無影響。

　

　　(2)買3年或更長期的債，到債券到期時，已加完息，債息會回落，只要回落至買債時的息率水平，就無論是持債到期或中途沽出，都不會有本金損失，至於是3年或5年可達此，要估。

　

　　(3)買10年期債，此10年期間，美息必然已經歷一次或兩次起落，何時走貨，有足夠的時間之窗。

　

　　對股市投資者言，要多關心的是3月期債息和10年期債息，今時3月期息是0.16厘左右，跟2019年比是很低很低，但如回升至2019年水平，會對股市有何影響？3月期借貸是不少大炒家的資金來源/成本，如3月期息回至2019年水平，標普500是何水平了？（圖三，圖四）

 

　

　　一言括之，3月期息升，制約了炒家的資金供應，即抑制了炒家的買貨力度，股市不跌，也會受壓。

　

　　美10年期債息，反映美國經濟的盛衰，10年期債息升，亦反映通脹升，當10年期債息升至某個水平，就可能會戳破當時的泡沫股市，帶來股跌或股災。至於10年債息升至那一水平，才會戳破股市的泡沫，是個互動性問題。2007年的股災，是在10年期債息由2003年的3.8厘升至2007年的5.1厘，息升了34.2%後，市便爆破。

　

　　2018年的股跌(不是災)，是10年期債息由2012年的1.6厘升至2018年的3.15厘，息率升了96%後，市便跌（圖五）。今次美10年期債息要升幾多，市跌成災？估計是不用升至3厘，只要到2厘或2.25厘便會了，原因？今時的10年期債息已高於標普500派息，再由目前的1.8厘升多0.5厘，便到2.3厘，遠高於標普500的派息，為求穩定收息的投資機構，如看一年後的業績可能表現時，屆時怎不會沽股買債，收2.2厘的債息，而棄只約1.8厘的股息，並要冒股價下跌風險？

 

　

　　一句：「浸死人，只用三吋水(面仆向水)，是不要三十呎水的。」

　　

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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