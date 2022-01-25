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25/01/2022

不是睇息，是睇水

#收水 #聯儲局
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　　今時睇息人多，但睇水人少。甚麼是睇水？即是QT(Quantitative Tightening)，美儲局不放水以至收水。高盛與德意志銀行近日提出了美儲局會收幾多水，這是市場上，第一次有人提出這個關注。

　

　　據德意志銀行的Jim Reid、德意志銀行經濟學家Matt Luzzetti和利率策略家Steven Zeng的估猜，由於現時仍在市場買債，預期美儲局的資產到2022年3月停買債時將會達近9兆美元，之後會一直收水至2026年時，回至6兆美元。

　

(iStock)

 

德銀:美儲今年收水5600億

　

　　他們估計在2022年時，美儲局會收水5600億美元，在2023年則收水1兆美元，其餘在之後年度逐年收（圖一）。

 

　

　　唯一讓美儲局停止收水，是美國經濟陷衰退，若是，美儲局會再次放水QE，如這個不發生，估計會在二至三年後，才會有減息。

　

　　高盛則認為美儲局會在今年加息四次，進程如圖二，但在去年第三、第四季，高盛對美儲局加息次數並沒有那麼鷹，今時鷹了，是謂通脹情況惡化了，兼拜登對鮑威爾下了個要不惜股跌也要減通脹的指示（圖三）。

 

 

　

　　1979年，時任總統的卡特，因通脹失控，便炒了當時的美儲局主席Miller，而找了伏爾克來接任，他給伏爾克的指示是:「要減通脹，但不要加息。」對這個不可能的指示，伏爾克欣然接受，原因是卡特是貨幣/利率盲，而伏爾克則是個精明銀行家，他不提加息，但就收緊銀根，即收水，市場上資金少了，利率自然上升，3月期票據息升至21%，30年國債息升至15%，終將13%的通脹壓下去，當時市場的評價是，伏爾克將燈魔收回到神燈內去。

　

　　利息升至15%、21%定然使股市大挫，而息8%的30年美國國債，跌價4成以上(債券價與債息成反比走向，息升、價跌)。

　

　　為甚麼卡特總統要急於陣前易帥？因為總統大選在即，而卡特想連任，如通脹高企，卡特一定不能勝出，可惜卡特換人換得遲，救不了他。

　

　　今年11月，是美國中期選舉，如屆時通脹仍高，民主黨一定再不能在國會和眾議院以大多數票勝出，拜登就將成為跛腳鴨總統，拜登和民主黨就玩完。這亦是在去年11月，白宮新聞處就話要壓通脹，白宮當然知道一壓通脹，美經濟必差，會否陷衰退仍可賭，但今年11月時高通脹，拜登一定成民主黨罪人。

　

　　今時拜登是在壓通脹與股跌之間作取捨，先壓通脹無壞，起碼可示選民我做過嘢，到有股跌時又再QE，亦可示選民我又做了嘢。但是否做嘢就可以把股市搓圓撳扁，恐怕不易。

　

　　2017年10月至2019年8月，美儲局也曾收水(QT)，收了7000億美元，美儲局資產由4.47兆減至3.76兆(今時是9兆)，市場就缺水，就引來了美隔夜利率急升至10厘以上，不少投資機構無足夠流動資金去做結算，美股立時下挫，迫使美儲局對隔夜市場作緊急注資，美儲局稱之為「NOT QE」（圖四）。

 

　

　　今時德意志銀行估美儲局於今年會收水5,600億美元，會否又引來另次市場水緊，股跌多了又會再來個「NOT QE」？

　

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

　

 

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