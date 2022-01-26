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26/01/2022

馬後炮論股跌

#美國 #烏克蘭 #蘇聯 #美股
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　　周一美股跌急，又彈急，不少謂估唔到，但果真？

　　

　　周一股跌原因之一是:美俄陳兵布陣，美俄在烏克蘭之爭，由來已久，只是我們遠處戰場外，不聞不問而已。今年1月3日筆者有文:

　

　　中美有政治爭執外，美俄亦有爭拗，美國打茅波，借歐盟之力，去在烏克蘭和格魯吉亞設置美飛彈系統。普京立時拉出10萬大軍，陳兵烏境，歐盟與美國立時謂俄欲侵烏，在傳媒上大做文章。

　

　　普京斬釘截鐵謂，觸及俄紅線，北約再東進一寸，就不客氣，歐盟與美遂軟下來，普京亦自邊境撤兵，謂已演習完畢，跟著就是美俄會在2022年1月展開談判，會談出甚麼？相信普京不會容許烏克蘭和格魯吉亞有美飛彈指向俄羅斯，是也不是，美俄開會後便知。

　

　　不過中國在這方面就無咁好彩，日本已與美國達成協議，容許美軍的快速移動導彈在日本一眾有人住或無人住的小島，設立發射基地，用意是，移動嘛，射完導彈打你中國便走，使你中國難作還擊。當美、日、加、台已如此狠毒時，你道中國會怎辦？跟你客氣？

　

　　美國已不客氣，最近不就是「有意」(？)地搵顆星鏈衛星，由距地500公里的軌道，下降至距地300公里軌道的中國太空站來作試探以至攻擊？如果中國宇航局，不一早預到美國會有這些小人動作，怕2021年的最大新聞將是中國天宮喎嗬了。

　

　　凡此種種，都說明一點，美國亡華、亡俄之心不死，日本仔侵華又心不死，想2022年不關注政治，可以嗎？投資者可怎辦？

　

　　參考諸葛亮未出山之前的做人處事原則:

　

　　「苟存性命於亂世，不求聞達於諸侯」，惜他被劉備三顧草廬後便沉不住氣，出山了，結果？

　

　　七星燈也未能續命，鞠躬盡瘁，捱瓜咗。（圖一）

 

　

　　美國要拿烏克蘭來說事，應該是製造對外戰爭緊張，來轉移國內的不滿。60年代，前蘇聯欲在古巴建立飛彈基地，當時的肯尼迪總統立時拉陣對抗，不惜打核戰，蘇遂拆走飛彈。今時你美國在烏克蘭建飛彈基地對著俄羅斯，你道普京能做甚麼？

　

　　(1)甘做打敗公雞？俄羅斯在世界上將無地企，因為美國知道拿經濟制裁就可制死你，以後乜都可以拿來威脅俄羅斯。

　

　　(2)同你打場有限度戰爭，反正都是在烏克蘭境內打。打甚麼？你美國一在烏克蘭豎起飛彈基地，俄羅斯就打掉你這基地，要打這個不難，以色列的鐵盾防護罩能否真有用？要知道打你的導彈基地，除了用導彈外，還可以用特工，反正東烏克蘭是傾向俄羅斯的，所以不要太大安旨意西線會無戰事，你在普京的立場想想便知。

　

　　周一股跌原因之二是美儲局加息。廢話，加了嗎？一次都未加，美儲局在80年代至今共有四次緊縮周期，每次周期都會加約300點子即3厘，今次會否一樣去「達標」？走著瞧（圖二）。

 

　　　

股市大波動　原因在期權

　　

　　周一的股跌是狗上瓦坑有條路，一直以來，在有大量期權結算之後一天，市都會有大波動，上周五是1月期權結算，在2021年1月期權結算之後，市也大波動過，以後有機會才研究下。

　

　　筆者這看法是從Spot Gamma這研究機構得來的，基本上這個波動的推動機制是:

　

　　(1)對冲基金買入大量認購期權，即是怕個市跌，但又不認為個市會真跌，便用少許期權金來博大霧後市會上。

　

　　承了這些認購期權的莊家又怎對冲自己風險，他們會買入正股，以備大市一上時，正股所賺就能抵上認購期權的升幅。

　

　　(2)對冲基金不買入認購期權，而是沽出認沽期權。即是接受怕市跌者的買認沽期權，這些對後市上升滿滿信心，一方面收到沽出認沽期權的期權金，另方面當大市一升，這些認沽期權就不被行使，白賺了這批沽出認沽期權的期權金。

　

　　好了，到周一，大戲開鑼，市依著上周五期權結算後就會大跌的老路演出，市跌千點，到東岸時間中午，有沽出認沽期權的大盤入市，記住沽，沽即是買，一如負負得正，但由於他們是沽出認沽期權，動用資金不用多，但就可以帶動市場心態轉變，市便回升（圖三）。

 

　　

　　是甚麼人沽出大手大手的認沽期權？不知，可以是對冲基金，可以是反走勢的投資者(contrarian trader)，亦可以是市場一直傳是美儲局的plunge protection team，美儲局是真有這職位的，但如何protect，一直少人知。

　

(iStock)

　

　　這個報復式的V彈，策動者對盤路的知否，時間拿揑的準確是十分勁的。

　

　　這些沽認沽期權的盤如果是在美東時間10時許做，就是螳臂當車，輸死未天光，他們一定是等到沽盤已差不多，到強弩之末時，才奇兵突出。你沽家已彈盡糧絕之時，這批「沽沽軍」就上場，可以摧枯拉朽，勢如破竹地上。

　

　　當然這些「沽沽軍」，也不是只用上期權的，他們尚有有實力的友軍，就是美公司公布業績期已過，公司可以又再回購自家公司股票，想想？有人雖沽低千點，會影響到自家公司的盈利嗎？如果不會，是否就是個好機會去掃平貨呢？

　

　　你可以謂筆者在講奇情市道，但你如看2021年1月又是這套路，其他三重結後的市道表現也相若時，你怎能不想想真是狗上瓦坑有條路？

　　

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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