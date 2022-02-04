問卜求籤，有人謂是迷信，不足信，說這話者，是對中國的社會教化認識不深，又或欠危機意識，後果是死了都唔知點解，今次車公三十八籤（圖一），足以說明此點。

中國的問卜求籤，是件很莊重的事，歷來，問卜求籤者要求前齋戒沐浴，心要誠，始可搭通「天地線」，得著「仙機」。這個「天地線」，「仙機」何來，不必深究，要究的，是求得之象，籤文如何解讀，但萬解、萬讀不離其宗，上上之籤也有事要小心，不可大安旨意；下下之籤，也不用灰心，要加倍努力，以求脫困。至於中籤就是吉中有凶，凶中有吉，要小心、小心。說白了，就是無論上、中、下籤，求者都要不驕、不躁、努力、自助，始有天助。不論是黃大仙、天后、車公等等的籤，莫不是教化人民要積極，要慎，要自身努力。因為人無困，不會問卜，求籤，諸天神佛，作為個人人的「社工」、「撒瑪利亞會」不叫你正面面對問題，唔通叫你去死咩。

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車公靈籤第一籤，上籤是:

帥靈地傑逞英豪，一箭分明點大敖；

得意春風攜滿袖，馬頭聲唱狀元高。

解籤:萬事勝意。

好到痺啦，但車公指示:

訴訟:以和為貴；

自身:努力者必得其成；

疾病:小心腸胃。

可見第一上籤仍要努力，不要使盡(巾里)，至於小心腸胃更是可圈可點，萬事勝意嘛，飲多兩杯，食多慶功宴，怎能不小心腸胃？

車公靈籤第九十五籤，下籤是:

駟馬高車出遠途，今朝赤腳返回廬；

莫非不第人還井，亦似經營乏本歸。

解籤:宜慎小人，萬事不利。

衰到痺，點呢？

要慎小人，但不要以為小人是其他人，這個小人可以是自己死蠢，衰衝動，考慮不周，自然凡事不利，車公點明會點衰嘞，點呢？放棄？就真正衰了，不放棄，就要慎小人囉。記住，最大的小人是:自己死蠢，衰衝動，考慮不周。

橫撇一筆，去年不少投資者是否都是「乏本歸」？原因？不要賴人，要反省自己的投資策略，技術囉。

無論是黃大仙、天后、車公都有最尾的一籤，車公籤是九十六籤即排在九十五之後，如九十五是下籤，則九十六籤又是否是下下籤？非也，是中籤，籤文:

山水相逢淘沙金，性堅何誤小人言；

只管秉心行正道，舉頭三尺有神前。

解籤:凡事大吉。

正是:籤到盡時疑下下，柳暗花明又可吉。

天后第一百籤是:

求名求利兩相宜，守株待兔未為遲，

片帆若得時更便，到底還他滿載歸。

哈哈，天后籤的柳暗花明是:耐心啲，寶物沉歸底。

黃大仙第一百籤則是:

唐明皇擊鼓催花

百花競放賀陽春，萬物從今盡轉新；

末數莫言窮運至，不知否極泰來頻。

此籤乃收尾第一，是為盡，人運到此是為窮極，窮極無路，轉移在人，窮則變，變則通，此天運循環。

一眾諸神之籤莫不有教人行穩不踏差錯，今年港的車公38籤亦如是。

港府要先處理疫情和市民生計

朋友來app論車公廟第三十八籤:

人扳高處求真果，我向低處拾芥薑；

媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。

解釋:《千字文》內有「果珍李奈、菜重芥薑」(「珍」是「珍貴」、「重」是重要)，可以此籤文首二句對應。

首二句繙譯:別人攀高來尋找珍果(「扳」即攀扯)，我卻向低處拾取芥薑(「芥薑」是日常煮食的必需品)。

首句和次句是「口腹之慾」(暗喻「奢侈品，不實際」與「日常餬口」(暗喻「民生飯碗、實際」)的對照。

末二句繙譯:與其嚮往和喜愛深大的正廳和內室，倒不如喜愛日常煮食的廚房，切莫登山涉水去強逞英豪。

此二句是指:「與其整日想著與內地、外國通關，倒不如先處理好實際的民生事務，等香港人有飯食先！」

註:(「奧」原指室內的西南隅，通常是室內深處隱蔽的範圍。籤文中「奧」應指「堂奧」，「堂奧」指深大的正廳和內室，古人亦暗喻「朝廷」等高貴地方。)

總結:香港政府先要集中處理好香港疫情和人民生計，不要強逞英豪低估風險，急於和各國人民通關往來。

疫情不是今年有，去年(2021)港求得四十五籤（圖二）也是中籤，不過為政者可有依足車公指示來行事，給出合格答卷？

首句: 下手須教一著先

就是叫政府和港人要「處理危機要行快一步，且要預先計劃得精準和妥當」。

第二句: 世情局面苦徒然

「苦」即「苦惱」，「徒然」即「白費心機」，劉業強在解籤時主要集中在民生、就業、疫情和民怨等，正好反映他求籤時心念，因此籤文「世事局面」應指香港經濟、民生、疫情、民怨等，整句意思是香港整體形勢維持現狀不易改變，有枉費心機的苦惱。

第三、四句:積薪歷火非無事，識者能知火未燃

「積薪厝火」(又作「厝火積薪」)

語出《漢書．卷四八．賈誼傳》:「夫抱火厝之積薪之下而寢其上，火未及燃，因謂之安，方今之勢，何以異此？」

床下積滿了易燃的柴薪，自己還安心在床上睡覺，一旦柴薪著火，便十分危險。

不過，車公就改為「積薪歷火」，「歷」可能是「過去式」。

所以最後兩句大意是指出現了大火危機還不醒覺，只有識者(看得通透的人)才明白災禍仍未發生，全因柴薪未曾著火！

總結籤文:政府和港人處理危機要快人一步、審時度勢、早作籌謀，否則經濟、和民生等都不會改善，白費心機。

至於「疫情」和「民怨」，就如已堆積了的柴薪，去年未釀成大災難，聰明人都知道純屬僥倖，由於形勢仍未改善，小心一旦火起，鑄成大錯。

三十八籤對港經濟，港股又將如何？

2002年香港也是如今年般，求得三十八籤，當時是經濟差、股差，看圖三便是。唉！

車公對港疫情在去年已講清楚要點做，但一如劉德華話劑:

講你又唔明，明又唔做，做又做錯，錯又唔認，認又唔改。唉！

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)